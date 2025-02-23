حزب العدالة والتنمية التركي ينتخب مجددا أردوغان رئيسا له

جدد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ثقته برئيس البلاد رجب طيب أردوغان، عبر إعادة انتخابه رئيسا للحزب، للمرة التاسعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية الذي عُقد اليوم الأحد في صالة أنقرة الرياضية بالعاصمة.

وقال رئيس ديوان المؤتمر عبد الله غولر، في تلاوته لنتائج الانتخابات، إن 1547 مندوبا شاركوا في التصويت من أصل 1607 مندوبين.

وذكر أن الرئيس أردوغان حصل على كافة أصوات المندوبين الـ1547 المشاركين في التصويت.

كما انتخب المندوبون الأعضاء الجدد للجنة الإدارة والقرار المركزي للحزب.

وفي منشور على منصة إكس، شكر الرئيس أردوغان مندوبي حزب العدالة والتنمية لإعادة اختياره لرئاسة الحزب مجددا.

وأوضح أردوغان أنه تم خلال المؤتمر العام تجديد أركان وهيئات الحزب، كما جدد تعهده بمواصلة خدمة الشعب التركي دون أي كلل أو ملل.

وفي كلمته خلال المؤتمر قال أردوغان إن حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة على حكم البلاد منذ عام 2002، ارتقت بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار.

وأكد أردوغان أن حكومات العدالة والتنمية عززت قوة تركيا في قطاعات عديدة، أهمها الصناعات الدفاعية وصناعة السيارات والزراعة والسياحة.

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وذكر أن تركيا باتت الأولى عالميا في إنتاج الطائرات المسيرة وبالمركز الـ11 في صادرات الصناعات الدفاعية.