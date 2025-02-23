الاحتلال يواصل اقتحاماته للضفة ويعتزم الدفع بدبابات

تعتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي الدفع بدبابات في معارك شمال الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ عملية "السور الواقي" عام 2002، في حين واصلت اقتحاماتها لبلدات في الضفة ضمن عملياتها المتواصلة هناك لليوم الـ33 على التوالي.

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مصدر أمني مطلع لم تسمه، إن عملية نشر دبابات في شمال الضفة تهدف إلى تعزيز العمليات العسكرية بالمنطقة، مضيفا أن القرار جاء "بعد ضغوط من القيادة السياسية".

وعن موعد الاستخدام الفعلي لتلك الدبابات، أوضح المصدر أنها "قد تدخل إلى شمال الضفة في المستقبل القريب إذا اقتضت الحاجة، في إطار توسيع نطاق العمليات العسكرية"، دون ذكر توقيت محدد.

وأردف المصدر أن هذه الخطوة تهدف إلى "إرسال رسالة ردع واضحة إلى الفصائل الفلسطينية المسلحة"، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يستبعد استخدام سلاح الجو مجددا إذا استدعت التطورات ذلك.

جانب من اقتحام قوات الاحتـ ـلال بلدة زواتا غرب نابلس pic.twitter.com/9XHeeAjrtN — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 23, 2025

اقتحامات جديدة

في غضون ذلك قالت مصادر محلية للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر من صباح الأحد بلدة زواتا غرب نابلس في الضفة.

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من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق مساء السبت، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأشارت إلى اقتحام القرية وسط إطلاق الرصاص والغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة جنين بالضفة الغربية، فيما وثقت مشاهد قيام جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية بمحيط دوار الشهداء في بلدة قباطية جنوب جنين.

🔴 مشهد يوثق قيام جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية بمحيط دوار الشهداء في بلدة قباطية جنوب جنين#فلسطين pic.twitter.com/Uqcqa9RtEP — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) February 23, 2025

وقبل ذلك اقتحمت قوات الاحتلال كلاً من بلدة إذنا والشيوخ وبيت عوا بالخليل، ومخيم الديشة ومخيم عايدة في بيت لحم، والمغير وبيرزيت في رام الله.

ودهمت قوات الاحتلال منازل أسرى كان من المقرر الإفراج عنهم السبت ضمن صفقة الأسرى، حيث قام الاحتلال بتكسير منازلهم وتحطيم التحضيرات المعدة لاستقبالهم. كما حذرتهم قوات الاحتلال من إقامة أية مظاهر احتفالية، أو رفع رايات أو صور، خلال استقبال أبنائهم.

وفي تطور آخر، هاجم مستوطنون تجمعات البدو في سهول بلدة جبع شرقي القدس المحتلة.

وأكدت مصادر فلسطينية أن المستوطنين أحرقوا عددا من الخيام التي يعيش فيها عشرات الفلسطينيين. وأوضحت المصادر ذاتها أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفرت الحماية للمستوطنين.

مشاهد من تشييع الشهيدة ريماس عموري 13 عاماً التي ارتقت برصاص الاحتلال خلال العدوان المتواصل على مخيم جنين. pic.twitter.com/OZ6gIhop76 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 22, 2025

تشييع طفلة شهيدة

وأمس السبت، شيعت الطفلة الشهيدة ريماس العموري التي قتلتها قوات الاحتلال الجمعة في جنين إلى مثواها الأخير.

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وقالت عائلتها إن قوات الاحتلال اشترطت مشاركة عدد محدود في التشييع.

ونقلت العائلة جثمان الطفلة ريماس في سيارة إسعاف من مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وصولا إلى منزل ذويها المحاذي للمخيم لإلقاء النظرة الأخيرة عليها قبل مواراتها الثرى في مقبرة شهداء جنين.

وكانت مصادر طبية قالت للجزيرة إن الطفلة ريماس أصيبت برصاصة في الظهر مما أدى إلى استشهادها قبل وصولها إلى مستشفى جنين الحكومي.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدن ومخيمات للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، وخاصة بمحافظات جنين وطولكرم وطوباس، مخلفا 61 شهيدا فلسطينيا وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف، ودمار واسع في ممتلكات ومنازل وبنية تحتية.