دبابات الاحتلال تتقدم نحو جنين للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية

قالت مصادر للجزيرة إن الدبابات الإسرائيلية بدأت التقدم نحو مدينة جنين، للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية، في حين أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى الجيش بالاستعداد "لبقاء طويل" في المخيمات المستهدفة في الضفة الغربية.

في الوقت نفسه، فرض جيش الاحتلال حظر التجول في بلدة قباطية بمحافظة جنين لمدة 48 ساعة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية عن محافظ جنين كمال أبو الرب.

ويأتي هذا في إطار العمليات العسكرية الواسعة التي ينفذها جيش الاحتلال شمالي الضفة للشهر الثاني على التوالي، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين وتهجير عشرات الآلاف وتدمير منازل وبنى تحتية على نطاق واسع.

مشاهد جديدة..دبابات الاحتلال تتقدم نحو مدينة جنين لأول مرة منذ انتفاضة الأقصى pic.twitter.com/t1jKxGFckq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 23, 2025

اقتحامات ومواجهات

وقال موقع والا الإسرائيلي إنه تم رصد تحرك للدبابات في محيط مدينة جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غربي مدينة جنين، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وقالت مصادر للجزيرة إن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال قرب مدخل بلدة السيلة الحارثية غربي جنين.

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ويستهدف جيش الاحتلال جنين ومخيمها بهجوم واسع منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

في الوقت نفسه، عززت قوات الاحتلال انتشارها وسط مدينة طولكرم التي تتعرض لهجوم إسرائيلي لليوم الـ28.

خطط إسرائيلية

ونقل موقع والا عن مصادر أمنية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس طلب من الجيش بحث إمكانية إقامة مواقع داخل المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن الجيش سيوسع عملياته شمالي الضفة.

وأوضح أن وحدة من الدبابات ستعمل داخل جنين في إطار العملية الهجومية، وذلك للمرة الأولى منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.

وأضاف المتحدث العسكري أن قوات من لواء ناحال ووحدة دوفدفان بدأت العمل في قرى بمنطقتي جنين وطولكرم.

احتلال وتهجير

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه أصدر توجيهات للجيش بالاستعداد "لبقاء طويل" في المخيمات المستهدفة بالضفة الغربية.

وأضاف كاتس أنه لن يسمح بعودة الفلسطينيين إلى المخيمات، ولا لما سماه الإرهاب بأن يعود وينمو، مشيرا إلى أن الجيش يوسع عمليته شمالي الضفة، وبدأ العمل في بلدة قباطية.

وقال الوزير الإسرائيلي إن 40 ألف فلسطيني خرجوا حتى الآن من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وإنها باتت الآن خالية من السكان كما توقف عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).