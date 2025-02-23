اجتماع إقليمي بتنزانيا حول معارك الكونغو الديمقراطية

من المقرر أن تستضيف تنزانيا، غدا الاثنين، اجتماعا إقليميا موسعا لمتابعة التطورات الميدانية في الكونغو الديمقراطية واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الأزمة.

وتشارك في الاجتماع دول شرق أفريقيا ودول تنمية أفريقيا الجنوبية.

ويأتي هذا اللقاء بعد يومين من لقاء قادة جيوش شرق أفريقيا في نيروبي وإصدارهم توصيات لمواجهة الأزمة في الكونغو الديمقراطية.

وجاء اجتماع قادة الأركان في إطار الجهود المبذولة للتصدي للأزمة المتصاعدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتناول قادة الجيوش مدى إمكانية تنفيذ مخرجات قمة مجموعة شرق أفريقيا ومجموعة تنمية دول الجنوب الأفريقي، التي جرت مؤخرا في دار السلام.

وأوضحت الأمينة العامة لمجموعة شرق أفريقيا، فيرونيكا ندوفا، أن الاجتماع نُظّم بصورة عاجلة استجابة للتغيرات الجذرية التي طرأت على الوضع الإنساني منذ قمة دار السلام.

وأشارت إلى أن التطورات الأخيرة في المنطقة تستدعي إجراءات سريعة وعاجلة لمواجهة الأزمة.

وقال البيان الصادر عن لقاء قادة الجيوش إن حركة "إم 23" قد وسّعت من نطاق عملياتها في جنوب كيفو، وسط استمرار الاشتباكات العسكرية في محيط كامانيولا وتقدمها في لوبيرو.

وفي ظل هذا التدهور، طرح رؤساء الأركان عدة توصيات رئيسية شملت:

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