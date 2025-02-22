القسام تبث مشاهد من تسليم الأسير هشام السيد للصليب الأحمر

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من تسليم الأسير هشام السيد إلى الصليب الأحمر الدولي شرقي مدينة غزة، في إطار الدفعة السابعة لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر مقطع فيديو بثته القسام عبر حسابها على تليغرام عملية التوقيع (التي تمت فوق سيارة) تسليم الأسير السيد من طرف أحد عناصر كتائب القسام وممثلة الصليب الأحمر، ثم نقل الأسير عبر سيارة الصليب الأحمر الدولي.

وسلّمت كتائب القسام الأسير السيد، وهو من فلسطينيي الداخل اليوم السبت دون إقامة مراسم رسمية، وكشفت مصادر في القسام، أن القرار جاء احتراما لمشاعر الفلسطينيين في الداخل المحتل، الذين يعتبرون تجنيد أبنائهم في جيش الاحتلال ظاهرة مرفوضة.

يذكر أن عائلة السيد (36 عاما)، تنحدر من قرية في منطقة النقب المحتلة، حيث نشأ وترعرع في بيئة هُمّشت لعقود بفعل السياسات الإسرائيلية تجاه البدو في الداخل المحتل.

وقد وقع في الأسر بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2015 بعد تسلله إلى قطاع غزة عبر ثغرة في السياج الأمني الفاصل.

وجاء تسليم الأسير السيد من طرف المقاومة الفلسطينية في غزة، ضمن عملية تسليم أسرى إسرائيليين آخرين إلى الصليب الأحمر، في الدفعة السابعة لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وجرت العملية في مدينة رفح (جنوبي القطاع) وفي مخيم النصيرات (وسط القطاع).