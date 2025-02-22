قتيل و5 جرحى في حادث طعن بفرنسا

قتل شخص وأصيب عنصران في الشرطة البلدية بجروح بالغة طعنا في هجوم -اليوم السبت- في مدينة ميلوز شرق فرنسا على هامش تظاهرة، يشتبه بأن منفذه (37 عاما) مدرج على قائمة "الإرهاب".

وأوضح المدعي نيكولا هيتس أن المشتبه به مدرج ضمن "ملف معالجة التقارير تجنبا للتطرف ذي الطابع الإرهابي"، لافتا إلى أن 3 عناصر آخرين في الشرطة البلدية أصيبوا بجروح أقل خطورة.

وذكرت بي.إف.إم التلفزيونية الفرنسية أن المشتبه به أُلقي القبض عليه. ولم يتضح بعد الدافع أو هوية الجاني.

ووقع الهجوم قبيل الساعة 16:00 (15:00 بتوقيت غرينتش) على هامش تظاهرة دعم لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي يشهد شطرها الشرقي هجوما لمتمردي حركة "إم23" بدعم من رواندا.

وأفاد مصدر نقابي بأن المشتبه به مولود في الجزائر وصدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، وهو حاليا تحت مراقبة قضائية ويخضع لإقامة جبرية.

وكتبت رئيسة بلدية مولهاوس ميشيل لوتز على موقع فيسبوك أن "مدينتنا في قبضة الإرهاب"، مؤكدة تعاطفها مع الضحايا وعائلاتهم.