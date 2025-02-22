عاجل| الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أنه سيقيل هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال تشارلز براون، كما سيجري قريبًا تغييرات تشمل خمسة مناصب رفيعة المستوى أخرى، في تعديل غير مسبوق لقيادة الجيش الأميركي.

وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشال إنه سيرشح اللفتنانت جنرال المتقاعد دان "رازين" كاين ليخلف براون.

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من الاضطرابات داخل داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي تستعد بالفعل لإقالات واسعة في صفوف الموظفين المدنيين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة جذرية في الميزانية وتغيير في الانتشار العسكري الأميركي، بما يتماشى مع سياسة ترامب الجديدة "أميركا أولًا" في الشؤون الخارجية.