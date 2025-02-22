الصليب الأحمر يسلم رفات لإسرائيل والدفعة السابعة من التبادل تستأنف اليوم

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سلمت جثمانا إلى إسرائيل ولا تستطيع تحديد هويته، بعد ساعات من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها سلّمت اللجنة جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس.

وقال الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة أنه ينظر في تقارير تفيد بأن حركة حماس سلمت جثة ثانية للصليب الأحمر يُعتقد أنها للأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس، وذلك بعدما سلّمت الحركة الفلسطينية جثة أولى الخميس تبيّن أنها ليست لوالدة الطفلين بيباس.

وقال المتحدث باسم الجيش نداف شوشاني على منصة إكس "يجري حاليا النظر في المعلومات حول شيري بيباس، مشيرا إلى أن ممثلي الجيش على اتصال مع العائلة.

من جهتها نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين لم تذكر اسميهما أن الصليب الأحمر تسلم جثة ثانية من حركة حماس في قطاع غزة.

وقال المسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية جلعاد بودنهايمر "نحن نعيش أوقاتا صعبة وغامضة، ونأمل بألا تخيب حماس آمالنا".

من جانب آخر، اتهمت عائلة بيباس رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو بالتخلي عن أفرادها خلال هجوم 7 أكتوبر، والفشل في إعادتهم سالمين إلى ذويهم.

وفي مقطع فيديو، قالت عوفري بيباس، شقيقة زوج شيري -الذي أفرجت عنه حماس في وقت سابق- إن العائلة لن تسامح على التخلي عن أفرادها. وأضافت "يا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم نتلقَّ منك اعتذارا في هذه اللحظة المؤلمة".

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وأكدت العائلة أنها لا تريد الانتقام، وإنما إعادة جثمان ابنتها وباقي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وقد أكدت إسرائيل أن جثماني طفلي شيري بين الجثامين الأربعة التي تسلمتها الخميس.

يأتي ذلك فيما تجمع أقارب الأسرى الإسرائيليين في طريق بيغن أمام مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة باستمرار عملية التبادل.

بيان حماس

من جانبها، قالت حركة حماس، في بيان مساء الجمعة، إن ادعاءات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي واتهامه للمقاومة بقتل عائلة بيباس ليست سوى "أكاذيب محضة، تضاف إلى سلسلة طويلة من الأكاذيب التي يطلقها منذ 15 شهرا في سياق حرب الإبادة".

وأضافت أن "هذه محاولة يائسة للتنصل من مسؤولية جيشه المجرم عن مقتل العائلة، إلى جانب جرائمه الأخرى التي طالت الأسرى في قطاع غزة".

وأوضح البيان أنه "بسبب حجم الإبادة الجماعية والقصف الوحشي والتدمير الواسع للمباني والأحياء وعرقلة مجرم الحرب نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار، قُتلت عائلة بيباس، إلى جانب جرائمه الأخرى التي طالت الأسرى في قطاع غزة".

وقالت الحركة إن جيش الاحتلال وناطقيه الإعلاميين مارسوا "أبشع أساليب التضليل والدعاية الكاذبة، محاولين مرارا تحويل أنظار الرأي العام العالمي عن جرائمهم الوحشية، وحرب الإبادة، والتطهير العرقي".

وفي مقابلة مع الجزيرة، استنكر طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ما وصفها بالبكائية التي أطلقها نتنياهو، وقال إنه يحاول من خلالها "استعادة دور الضحية"، محملا إياه المسؤولية الكاملة عما حدث.

وقال النونو إن حماس كانت تريد إطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين فورا وبدون أي مقابل في الأيام الأولى للحرب، وطالبت بوقف إطلاق النار للسماح بتسليمهم، لكن نتنياهو وجيشه هم من رفضوا هذا العرض.

استئناف الدفعة السابعة

وأفرجت حركة حماس أول الخميس عن جثامين شيري بيباس وابنيها كفير وأرييل إلى جانب رفات أسير رابع، مقابل إفراج الاحتلال عن نصف عدد الأطفال والنساء الذين اعتقلوا من غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وذلك اليوم السبت.

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وتأكدت إسرائيل من هوية الطفلين والأسيرة الرابعة عوديد ليفشيتس، لكن خبراء إسرائيليين قالوا إن إحدى الجثث لامرأة مجهولة الهوية وليست جثة شيري التي أسرت مع ابنيها وزوجها ياردين خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم إن "الأخطاء المؤسفة" يمكن أن تحدث، خاصة وأن القصف الإسرائيلي أدى إلى تداخل جثث أسرى إسرائيليين بفلسطينيين لا يزال الآلاف منهم تحت الأنقاض.

وذكرت حماس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 أن الطفلين وأمهما قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية.

وينتظر أن تفرج حماس اليوم السبت عن الأسيرين الإسرائيليين هشام السيد وفيرا مانغيستو (أسيران منذ عام 2014)، مقابل الإفراج عن 46 أسيرا ممن أعيد اعتقالهم من محرري "صفقة شاليط" بشرط إبعادهم.

وستفرج حركة حماس اليوم أيضا عن 4 إسرائيليين أحياء، مقابل 444 أسيرا من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و48 أسيرا محكوما بالمؤبد، و60 أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية.

وفقا لمعلومات حصلت عليها الجزيرة نت، سيتم اليوم إطلاق سراح أبرز مؤسس كتائب القسام في الضفة الغربية عبد الناصر عيسى الذي قضى أكثر من 32 عاما في سجون الاحتلال، منها 29 عاما متواصلا، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين و7 سنوات إضافية.

وسيتم أيضا إطلاق سراح الأسير القسامي حمزة الكالوتي من مدينة القدس، والذي اعتقلته قوات الاحتلال في سبتمبر/أيلول 2000 بعد مطاردة دامت نحو عامين، لمشاركته في "عمليات الثأر المقدس" إلى جانب الأسير حسن سلامة، للثأر لاغتيال المهندس يحيى عياش.

ومن بين المحررين في الدفعة السابعة أيضا الأسير القائد القسامي عثمان بلال أحد قادة خلية نابلس في كتائب القسام والساعد الأيمن للأسير القائد عبد الناصر عيسى، والذي حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 5 مرات، وأمضى أكثر من 25 عاما في الأسر.

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وسيطلق أيضا سراح الأسير القائد القسامي راغب عليوي قائد خلية عملية إيتمار القسامية في عام 2015، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين و30 عاما إضافيا.

وفي الأول من مارس/آذار 2025 ستفرج حركة حماس عن 4 جثث أسرى إسرائيليين، مقابل إفراج الاحتلال عن بقية الأطفال والنساء من غزة.

وينصّ اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى التي تنتهي في الأول من مارس/ آذار على أن تطلق حماس سراح 33 أسيرا إسرائيليا، بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 أسير فلسطيني في سجونها.

ومنذ سريان وقف النار، أطلِق سراح 19 أسيرا إسرائيليا مقابل أكثر من 1100 أسير فلسطيني.

وقالت حماس الأربعاء إنها مستعدة لأن تفرج "دفعة واحدة"، وليس على دفعات متتالية، عن كل الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين، خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتأخرت المفاوضات غير المباشرة بشأن المرحلة الثانية التي يفترض أن تضع حدا للحرب نهائيا. أمّا المرحلة الثالثة والأخيرة، فيجب أن تخصّص لإعادة إعمار قطاع غزة، وهو مشروع ضخم تقدّر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ بمرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع، وذلك بعد حرب إبادة ضد قطاع غزة على مدى 15 شهرا، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص، جلهم أطفال ونساء، ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.