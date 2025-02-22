تحذيرات من ثلوج وأمطار وبرد شديد في دول عربية

تتواصل خلال الأيام المقبلة تأثيرات المنخفض الجوي المعروف باسم "آدم" في لبنان و"الجلمود" في الأردن، وسط طقس غير مستقر يشمل 7 دول عربية أخرى.

وأصدرت إدارات الأرصاد الجوية في كل من لبنان والأردن وفلسطين وسوريا مساء أمس الجمعة تحذيرات من أجواء باردة مصحوبة بتساقط الثلوج والأمطار، بينما صدرت تحذيرات في دول خليجية من طقس غير مستقر بسبب المنخفض.

وفي ما يلي التأثيرات المرتقبة للمنخفض بحسب نشرات الأرصاد الصادرة في الدول المعنية:

لبنان

كشفت مصلحة الأرصاد الجوية أن البلاد لا تزال تحت تأثير منخفض آدم القطبي المنشأ مع دخول كتلة هوائية شديدة البرودة، وتوقعت انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وحذرت مصلحة الأرصاد من تكون الجليد وتراكم الثلوج على الطرقات الداخلية والجبلية التي ترتفع عن 700 متر بدءا من اليوم السبت، و500 متر غدا، مع توقع انحسار تدريجي مساء الاثنين، وموجة صقيع تستمر حتى الأربعاء.

"الأرصاد الجوية" تحذر من السيول والانجماد والصقيع وتدني مدى الرؤية الأفقية قبيل تمركز المنخفض الجوي "جلمود" في الأردن الجمعة#الأردن #المنخفض_الجوي #جلمود #هنا_المملكة pic.twitter.com/YhDwjS9TTr — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 20, 2025

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الأردن

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني الرؤية بسبب الضباب والغبار، وخطر التجمد والصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الليل المتأخرة، وخطر انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.

وقالت إدارة الأرصاد إن البرودة ستزداد اليوم مع تعمق أكثر للكتلة الهوائية الباردة والقطبية على المملكة، وانخفاض درجات الحرارة مع أجواء غائمة وماطرة في الشمال والوسط.

وأشارت إلى احتمال هطول زخات خفيفة ومتقطعة من الثلج، ولفترات قصيرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

ومن جهته، حذّر الدفاع المدني المواطنين من الاقتراب من جوانب الأودية ومناطق تشكل السيول.

المركز العربي للمناخ يصدر توقعاته الأولية بخصوص الموجة القطبية " الجلمود " وفرص الثلوج المصاحبة لها في الأردن وفلسطين. استندت التوقعات الأولية على نموذج رياضي تم تطويره من قبل المركز العربي للمناخ مع الاخذ بعين الاعتبار متوسط توقعات مختلف النماذج العددية الجوية

والله اعلى واعلم pic.twitter.com/nvrxw6tfwl — المركز العربي للمناخ (@Arab_Climate) February 20, 2025

فلسطين

أعلنت الأرصاد الجوية استمرار تأثير المنخفض الجوي مع انخفاض درجات الحرارة دون المعدل السنوي بـ4 إلى 6 درجات، وأمطار غزيرة وعواصف رعدية وبرد، مع توقع تساقط ثلوج على المرتفعات الجبلية العالية مساء اليوم.

سوريا

توقعت المديرية العامة للأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى اليوم دون المعدل بـ2 إلى 6 درجات، مع فرص لهطول أمطار وثلوج فوق المرتفعات التي تزيد على 1200 متر.

كما توقعت الأرصاد هطول أمطار وعواصف رعدية وثلوج في المناطق الجنوبية والشرقية والقلمون والسويداء، مع رياح شديدة تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة.

قطر

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية، مع فرص لتشكل الضباب خلال ساعات الليل في بعض المناطق، ودعت المواطنين للحذر.

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عُمان

أصدرت المديرية العامة للأرصاد تنبيها بشأن فرص تشكل الضباب والسحب المنخفضة التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية في عدة محافظات وأجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان الليلة الماضية وصباح اليوم.

طقس أسبوع الإجازة 💨❄️🌊 ▪️ بارد إلى شديد البرودة على شمال ووسط وشمال شرق المملكة بدءًا من السبت.

▪️ رياح مثيرة للغبار على شمال ووسط وشرق المملكة تمتد لجنوب شرقها من الاثنين.

▪️ ارتفاع الأمواج على سواحل #البحر_الأحمر و #الخليج_العربي من الاثنين. 📲 تابعوا المستجدات عبر منصات… pic.twitter.com/t2LAy4UQsh — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 20, 2025

السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارات صفراء بشأن رياح شديدة وغبار وتدني مدى الرؤية في المناطق الشمالية والشرقية والعاصمة الرياض (وسط).

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد طقسا غير مستقر من اليوم حتى الأربعاء متأثرا بامتداد منخفض جوي من الجنوب الغربي، وامتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب تصاحبه كتلة هوائية باردة.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن البلاد ستشهد اليوم وغدا رياحا جنوبية شرقية وارتفاعا في درجات الحرارة، ومن الاثنين إلى الأربعاء تدنيا في مدى الرؤية الأفقية واضطرابا في البحر.

مصر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد انخفاضا في درجات الحرارة بين 3 إلى 4 درجات، مع استمرار نشاط الرياح وأجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا طوال الأسبوع المقبل.