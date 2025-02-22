الخطوط التركية تلغي بعض رحلاتها الأحد بسبب ثلوج إسطنبول

أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم السبت، إلغاء بعض الرحلات الجوية المغادرة من مطار إسطنبول والقادمة إليه يوم 23 فبراير/شباط 2025، وذلك بسبب الأحوال الجوية المتوقعة والتي تشمل تساقط الثلوج.

وجاء هذا الإعلان عبر منشور على حسابات الشركة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشارت الشركة إلى منح حقوق إضافية للركاب المتأثرين بإلغاء الرحلات.

وأضافت الشركة أن الركاب يمكنهم الاطلاع على حالة رحلاتهم عبر صفحة "حالة رحلات الطيران" الخاصة بالشركة أو الاستفسار عبر تطبيق واتساب. كما يمكن للركاب الحصول على معلومات مفصلة حول طلبات تغيير التذاكر واسترداد الأموال.

كذلك، استمرت الاضطرابات في الرحلات الجوية في منطقة البحر الأسود بسبب تساقط الثلوج الذي بدأ منذ 3 أيام بشكل متقطع.

ووفقا لوكالة الأناضول، أُلغيت 7 رحلات من مطار أوردو-غيرسون إلى إسطنبول، و6 رحلات من مطار ريزه-أرتفين إلى إسطنبول وأنقرة بشكل متبادل.

ومن المتوقع تشغيل الرحلات الملغاة فور عودة الأحوال الجوية إلى طبيعتها.