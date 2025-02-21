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هجوم عند نصب المحرقة في برلين وإصابة رجل بجروح خطيرة

Police officers work at the scene where a person was stabbed near the memorial of the murdered jews of Europe in Berlin on February 21, 2025. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
عناصر من الشرطة الألمانية في موقع الحادث (الفرنسية)
21/2/2025

قالت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة إن رجلا أصيب بجروح خطيرة في هجوم نفّذ على الأرجح بأداة حادة عند نصب الهولوكوست (المحرقة) في وسط برلين بالقرب من السفارة الأميركية.

وقالت الشرطة على موقع "إكس" إن "رجلا أصيب بجروح خطيرة على يد شخص مجهول، المسعفون يقدمون الرعاية لأشخاص شاهدوا ما حدث في الموقع".

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الرجل المجهول هاجم الجريح بأداة حادة على ما يبدو".

ونقل مراسل الجزيرة أن الشرطة الألمانية "ألقت القبض على شخص بتهمة التخطيط لهجوم على السفارة الاسرائيلية في برلين".

وقالت صحيفة تاغس شبيغل الألمانية إن رجلا أصيب بجروح خطيرة في واقعة طعن عند النصب التذكاري للهولوكوست في برلين حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش)، مضيفة أن الشرطة أغلقت المكان في وسط المدينة وتُجري عملية تفتيش.

وذكرت الصحيفة أن الواقعة حدثت على الجانب الشمالي من النصب التذكاري للهولوكوست مترامي الأطراف بالقرب من السفارة الأميركية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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