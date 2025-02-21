قيادي بحماس يرد على نتنياهو بشأن جثة الأسيرة بيباس

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل الثوابتة إن جثة الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس تحولت إلى أشلاء بعد قصف إسرائيلي على موقع وجودها واختلطت بأشلاء ضحايا آخرين على ما يبدو، وذلك في أول رد من حماس على اتهامات إسرائيلية بتسليم جثة امرأة من غزة بدلا من جثة شيري أمس الخميس.

وذكر الثوابتة -في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس"- أن جثة بيباس "تحولت إلى أشلاء بعد أن اختلطت على ما يبدو بجثامين أخرى تحت أنقاض مكان قصفته طائرات الاحتلال الحربية بشكل مقصود ومتعمد".

وأضاف "نتنياهو نفسه هو من أصدر أوامر القصف المباشر وبلا رحمة، وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن قتلها مع أطفالها بوحشية مروعة".

وتابع "على مدار 470 يومًا من الإبادة الجماعية، ارتكب هذا المجرم وجيشه الجرائم تلو الأخرى، فقتلوا أكثر من 30 ألف طفل وامرأة في قطاع غزة، دون أن يثير ذلك غضب هذا العالم المنافق الذي لا يرى إلا بعين واحدة".

⚫ لا وزن لغضب مجرم الحرب "نتنياهو" بشأن جثة الأم بيباس، التي تحولت إلى أشلاء بعد أن اختلطت يبدو بجثامين أخرى تحت أنقاض مكان قصفته طائرات الاحتلال الحربية بشكل مقصود ومتعمد. نتنياهو نفسه هو من أصدر أوامر القصف المباشر وبلا رحمة، وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن قتلها مع أطفالها… — د. إسماعيل الثوابتة #غزة (@ismailalthwabta) February 21, 2025

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وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم تسليم جثة بيباس ضمن الجثث التي أعيدت إلى إسرائيل أمس، وأضاف في مقطع مصور اليوم "سنتحرك بحزم لإعادة شيري إلى الديار، إلى جانب كل رهائننا، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع حماس الثمن كاملا لهذا الانتهاك الوحشي والشرير للاتفاق".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن -في وقت مبكر اليوم- أن نتائج فحص الجثث التي نقلت من غزة إلى إسرائيل أمس أظهرت أن إحدى الجثث لا تعود لبيباس، ولا أي أسير أو أسيرة آخرين.

وقال بيان جيش الاحتلال إن حماس "ارتكبت انتهاكا خطيرا للغاية" وادعى أن أرييل وكفير -اللذين كانا أسيرين لدى حماس في قطاع غزة رفقة والدتهما بيباس وتسلّمت إسرائيل جثتيهما أمس- قُتلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بأيدي الآسرين وليس بقصف إسرائيلي، خلافا لما تقول حماس.

وأشار البيان الإسرائيلي إلى أنه قام بإبلاغ أفراد عائلة بيباس أنه تم التعرف على ابنيهما، وطالب حماس بـ"إعادة شيري مع جميع الرهائن الآخرين".

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن "عدم إعادة حماس جثمان بيباس انتهاك صارخ للاتفاق وأمر مقزز" ودعت إلى "القضاء" على حماس.

ومن جانبه، طالب منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة حكومةَ نتنياهو بـ"إيجاد الطريقة الصحيحة والأسرع لإعادة شيري وكل المختطفين".

مبعوث ترامب

ومن جانبه وصف آدم بوهلر مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الأسرى تسليم إسرائيل جثة ليست لبيباس بأنه "مروع ويشكل انتهاكا للاتفاق" وطالب -في حديث لشبكة "سي إن إن" حماس بـ"إطلاق جميع الرهائن وإلا ستواجه عواقب قياسية".

وقد سلّمت المقاومة الفلسطينية أمس جثث عائلة بيباس، ومعها جثة الأسير عوديد ليفشتس، وقال رئيس المركز الوطني الإسرائيلي للطب الشرعي خين كوجل في بيان إن ليفشتس قُتل منذ أكثر من عام.

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وجرت مراسم تسليم جثث الأسرى الأربعة في منطقة بني سهيلا بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وبطريقة قالت حركة حماس إنها تعكس احترامها لحرمة الموتى حيث خلت العملية من أي مظاهر احتفالية.

وسلمت حماس الجثث وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

وسيعقب تسليم الجثث عودة 6 أسرى أحياء غدا، مقابل الإفراج عن المئات من الأسرى الفلسطينيين الذين من المتوقع أن يكون من بينهم نساء وقصر اعتقلتهم قوات الاحتلال من قطاع غزة خلال الحرب.

ومن المفترض أن تبدأ الأيام المقبلة المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي من المتوقع أن تشمل إعادة نحو 60 أسيرا متبقيا يعتقد أن أقل من نصفهم على قيد الحياة، فضلا عن انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وانتهاء الحرب.