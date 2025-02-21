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معهد إسرائيلي: فشلنا في تحقيق الأهداف بغزة وعلينا التركيز على أمرين

Members of the International Committee of the Red Cross (ICRC) speak with fighters of the Ezzedine al-Qassam Brigades, Hamas's armed wing, in Saraya Square in western Gaza City on January 19, 2025. The Israeli military said the Red Cross had confirmed the handover of three hostages on January 19, the first to be released as part of a ceasefire deal with Hamas. The Hostage and Missing Families Forum campaign group had identified the three women set to be released as Emily Damari, Romi Gonen and Doron Steinbrecher, seized during Hamas's October 7, 2023 attack that triggered the war. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
مقاتلون من كتائب القسام خلال تسليم محتجزين ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق (الفرنسية)
21/2/2025-|آخر تحديث: 22/2/202512:53 ص (توقيت مكة)

قال معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إن إسرائيل لم تحقق هدفها الرئيسي في حربها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو تفكيك قدرات الحركة العسكرية والإدارية بالكامل.

وذكر المعهد الإسرائيلي أنه رغم تكبد حماس خسائر كبيرة تفوق إنجازاتها فإنها تمكنت من البقاء على قيد الحياة، ولذلك ينبغي على إسرائيل في هذه المرحلة أن تركز على تحقيق أمرين رئيسيين.

وحسب المعهد، فإن أول هذين الأمرين هو وضع إطار نهائي لإعادة المحتجزين، والآخر هو الاستفادة من فكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة، لتشجيع مشاركة الدول العربية في استقرار وإعادة بناء القطاع، مع ضمان عدم استعادة حماس زمام الحكم.

وأضاف أنه في هذه المرحلة ليس لإسرائيل أي بديل قابل للتطبيق سوى مواصلة تنفيذ إطار اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، إما بتوسيع المرحلة الأولى أو التقدم إلى المرحلة الثانية، وهو ما ستصر حماس عليه لأنه ينطوي على إنهاء الحرب وضمان بقائها.

وقال معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إن مقترح ترامب بإعادة تهجير سكان غزة إلى أماكن أخرى أعاد تشكيل الخطاب العام، مما من شأنه أن يؤثر على شروط إنهاء الحرب.

وأضاف أن الاستمرار في تنفيذ الخطوط العريضة لإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار أو إعادة احتلال قطاع غزة من قبل إسرائيل قد يخلق الظروف الملائمة لتنفيذ خطة ترامب.

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وذكر المعهد أنه يتعين على إسرائيل وفق ذلك أن تحدد مواقف واضحة فيما يتصل بالتقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بالإفراج عن المحتجزين، وأن تربط هذه المرحلة بنهاية الحرب المعروفة باسم "اليوم التالي".

المصدر : الجزيرة

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