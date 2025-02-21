قصف إسرائيلي يستهدف معبرا حدوديا بين سوريا ولبنان

أفاد مراسل الجزيرة باستهداف غارة إسرائيلية معبرا غير نظامي في وادي خالد عند الحدود اللبنانية السورية.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن الجيش الإسرائيلي تأكيد هجومه على منطقة حمص في سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف طرقا على الحدود السورية اللبنانية يستخدمها حزب الله لمحاولة نقل الأسلحة إلى لبنان.

وأكد مواصلته العمل على "إزالة أي تهديد لإسرائيل ومنع أي محاولة من حزب الله لترسيخ وجوده"، وفق تعبيره.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إنّ طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي "تحلّق على علوّ مخفوض فوق مدينة الهرمل وقرى البقاع الشمالي" في شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا.

بالفيديو- لحظة استهداف معبر الواويات وادي خالد#سفير_الشمال pic.twitter.com/W7PSD0cxOi — سفير الشمال (@safiralchamal1) February 20, 2025

بدورها، نشرت منصات سورية ولبنانية على شبكات التواصل مقاطع فيديو لانفجارات جراء ما قالت إنها قصف إسرائيلي على معابر غير نظامية في منطقة وادي خالد الحدودية.

ولم يتسنَّ التأكد من مقاطع الفيديو من مصدر مستقل.

واستهدفت إسرائيل في الآونة الأخيرة نقاطا قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، في هجمات قالت إن هدفها منع حزب الله من نقل "وسائل قتالية" من سوريا إلى لبنان، كما كررت استهدافها مباني سكنية في عدد من المناطق، بينها دمشق وحمص، خاصة منطقة القصير الحدودية مع لبنان.