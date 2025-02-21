واشنطن تطالب حماس وإسرائيل باتفاق خلال أسبوعين

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة حددت لإسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) هدفا للتوصل خلال الأسبوعين المقبلين إلى اتفاق بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأضافت الهيئة أن إسرائيل تنوي استئناف القتال رغم التقدم بالمفاوضات، كما أنها تطالب بالإفراج عن 22 محتجزا لدى المقاومة أحياء في المرحلة الثانية من الصفقة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن ستيفن ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط أجرى محادثات مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بشأن الاتفاق والمرحلة الثانية منه.

واتهمت حركة حماس أمس الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"المماطلة" في بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، في حين قال ويتكوف إن المرحلة الثانية من الصفقة أكثر صعوبة، لكن بالعمل الجاد ستكون هناك فرصة للنجاح.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

ولا تزال إسرائيل تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 فبراير/شباط الجاري، رغم أن المرحلة الأولى تتضمن تسليم تل أبيب 33 أسيرا إسرائيليا، بينهم أحياء وأموات.

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وحتى الآن، تسلمت إسرائيل 19 أسيرا حيا و4 جثث، ومن المقرر أن تتسلم يوم غد السبت 6 أسرى أحياء، إضافة إلى 4 جثامين أخرى الأسبوع المقبل، لتنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق.

في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1135 أسيرا فلسطينيا، بينهم عشرات ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، ومن المتوقع أن تفرج عن 602 آخرين خلال الأسبوعين المقبلين ليصل إجمالي المفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى إلى 1737 أسيرا فلسطينيا.