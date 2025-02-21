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عاجل | مكتب إعلام الأسرى: من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 602 أسيرا فلسطينيا غدا السبت

21/2/2025-|آخر تحديث: 21/2/202503:11 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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