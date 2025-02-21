مصدر خاص للجزيرة: القسام تسلم جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس

قال مصدر خاص للجزيرة مساء اليوم الجمعة إن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني أن الصليب الأحمر أبلغ إسرائيل بتسلمه جثمان بيباس في قطاع غزة.

في الوقت نفسه، قالت حركة حماس في بيان إن ادعاءات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي واتهامه للمقاومة بقتل عائلة بيباس ليست سوى "أكاذيب محضة، تضاف إلى سلسلة طويلة من الأكاذيب التي يطلقها منذ 15 شهرا في سياق حرب الإبادة".

وأضافت أن "هذه محاولة يائسة للتنصل من مسؤولية جيشه المجرم عن مقتل العائلة، إلى جانب جرائمه الأخرى التي طالت الأسرى في قطاع غزة".

وأوضح البيان أنه "بسبب حجم الإبادة الجماعية والقصف الوحشي والتدمير الواسع للمباني والأحياء وعرقلة مجرم الحرب نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار، قُتلت عائلة بيباس، إلى جانب جرائمه الأخرى التي طالت الأسرى في قطاع غزة".

وقالت الحركة إن جيش الاحتلال وناطقيه الإعلاميين مارسوا "أبشع أساليب التضليل والدعاية الكاذبة، محاولين مرارا تحويل أنظار الرأي العام العالمي عن جرائمهم الوحشية، وحرب الإبادة، والتطهير العرقي".

إعلان

وفي إطار عمليات تبادل الأسرى بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سلمت حركة حماس أمس الخميس 4 جثامين كان من المفترض أن يكون جثمان شيري بيباس من بينها.

لكن الحركة أشارت لاحقا إلى احتمال حدوث تداخل في الجثامين، وذلك بعدما قالت إسرائيل إن الفحوص أظهرت أن الجثمان الذي تسلمته ليس للأسيرة المذكورة بل لسيدة فلسطينية.

وقالت حماس "نشير إلى احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين، قد يكون ناتجا عن استهداف الاحتلال وقصفه للمكان الذي كانت تتواجد فيه العائلة مع فلسطينيين آخرين".

وأضافت الحركة أنها ستعلم الوسطاء بنتائج الفحص والتدقيق من جانبها، كما طالبت الاحتلال الإسرائيلي بإعادة الجثمان الذي قال إنه لسيدة فلسطينية.