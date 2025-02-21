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عاجل | رويترز عن 3 مصادر مطلعة: اجتماعات أميركية روسية غير رسمية بسويسرا في الأسابيع الماضية لمناقشة حرب أوكرانيا

21/2/2025-|آخر تحديث: 21/2/202502:23 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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