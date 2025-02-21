أخبار|سوريا

الأمن السوري يعتقل متورطا بإلقاء البراميل المتفجرة

Security forces reporting to Syria's transitional government stand guard on a main street in Dummar, a suburb of the Syrian capital Damascus, during an operation to seize weapons and hunt down armed supporters of the ousted Assad leadership on January 15, 2025. The Syrian Observatory for Human Rights reported earlier this month that fighters linked to the Islamist-led transitional administration publicly executed the former mayor of Dummar on January 10, accusing him of having been an informant under ousted president Bashar al-Assad. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)
قوات أمن سورية خلال عمليات بإحدى ضواحي دمشق الشهر الماضي (الفرنسية)
21/2/2025

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة القبض على متهم بإلقاء براميل متفجرة على المواطنين خلال الثورة ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت الوزارة -في بيان- ألقت مديرية الأمن في محافظة حمص وسط البلاد "القبض على أحد المجرمين" الذي كان يعمل لدى الفرقة 25 التابعة للواء بالنظام السابق سهيل الحسن المتهم بارتكاب جرائم حرب وإلقاء براميل متفجرة على الأحياء السكنية المأهولة بالمدنيين.

وأكدت الوزارة أن "عمليات المتابعة الأمنية مستمرة لملاحقة المطلوبين للعدالة وتحويلهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل"، بحسب البيان ذاته.

ومنذ الإطاحة بالأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم لهذه المبادرة أدى لمواجهات في عدد من محافظات البلاد.

إعلان

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وقرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

المصدر : وكالات

إعلان