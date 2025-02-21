ترامب: لن أفرض خطة غزة

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته بشأن قطاع غزة بـ"الجيدة"، مشددا على أنه لن يفرضها وسيكتفي بالتوصية بها.

وخلال مقابلة مع شبكة فوكس قال ترامب إن الولايات المتحدة ستمتلك غزة حسب خطته، وستبدأ في تطويرها "دون أن يكون هناك وجود لحماس" في غزة.

وأضاف ترامب أنه فوجئ بعدم ترحيب مصر والأردن بالخطة التي طرحها بشأن غزة على الرغم من أن واشنطن تقدم لهما مليارات الدولارات سنويا.

واعتبر الرئيس الأميركي أن غزة حاليا غير صالحة للعيش، وأنه إذا مُنح سكانها الخيار فسيخرجون منها، مشيرا إلى أن القطاع يتمتع بموقع رائع، متسائلا "كيف تخلت عنه إسرائيل؟".

وفي سياق آخر، قال ترامب إن عددا من المحتجزين الذين أطلق سراحهم من غزة كانوا بحالة سيئة للغاية وكأنهم خرجوا من معسكر اعتقال سابق في ألمانيا، حسب قوله.

واستنكر الرئيس الأميركي مشاهد الإفراج عن جثث الأسرى الإسرائيليين من غزة، وقال إن "هذه المشاهد لا تصدق ووحشية للغاية، ولا يمكن تخيل حدوث ذلك في العصر الحديث".

عمل مع الإسرائيليين

في الأثناء، أعلن البيت الأبيض أن فريقا من الإدارة الأميركية يعمل مع الإسرائيليين ويتفاوض بشكل نشط لوقف الحرب في غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن "الرئيس سيفي بوعده باستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط كما فعل في ولايته الأولى".

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وأضافت ليفيت أن ترامب يريد أن يرى نهاية لهذه الحرب، وسيستمر في القضاء على من وصفتهم بـ"الإرهابيين" الذين يهددون إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي السياق، قال مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز إن الرئيس سينهي الحروب في الشرق الأوسط، مضيفا أن وقف إطلاق النار هو فقط بفضل انتخاب ترامب، على حد قوله.

وأكد والتز أن واشنطن ستواصل العمل للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وشدد على أنه لا يمكن السماح لحماس بأن تحكم غزة.

وانتقد والتز نهج إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في التعامل مع الحرب بغزة، مشيرا إلى أن نهج هذه الإدارة كان تقديم التنازلات وفرض المزيد من الضغط على إسرائيل أكثر مما فعلوا مع حماس.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر في الإدارة الأميركية أنها تريد أن تحرز مفاوضات المرحلة الثانية تقدما خلال الشهر الجاري.