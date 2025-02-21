المتهم بمحاولة قتل سلمان رشدي يرفض الدفاع عن نفسه

رفض المتهم بطعن الروائي البريطاني ذي الأصول الهندية سلمان رشدي في 2022 تقديم إفادته للدفاع عن نفسه، الخميس، في حين أنهى محامو الدفاع تقديم دفوعهم دون استدعاء أي شهود.

وقال هادي مطر -27 عاما والمقيم في نيوجيرسي- لدى سؤال قاضي محكمة تشاتاكوا له عما إذا كان يرغب في التوجه إلى المنصة "كلا، لا أرغب".

واستدعى ممثلو الادعاء، في وقت سابق من الخميس، طبيبا شرعيا كشاهد أخير، لينهي الأيام السبعة التي تم سماع الشهادات فيها، بما في ذلك من رشدي نفسه الذي تعرض للهجوم أثناء محاضرة له في نيويورك قبل نحو 3 أعوام.

وتتم محاكمة الأميركي من أصل لبناني هادي مطر بتهمة محاولة القتل والاعتداء في الهجوم الذي وقع قرب مؤسسة تشاتاكوا، وأسفر عن إعطاب العين اليسرى لرشدي 77 عاما، فضلا عن إلحاق إصابات أخرى به.

ويواجه المتهم محاكمة منفصلة بتهمة "الإرهاب"، بعد أن دفع أمام المحاكم المحلية ببراءته من تهمتَي "محاولة القتل" و"الاعتداء"، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدة 25 عاما.

وتلقى رشدي خلال المحاضرة المذكورة نحو 15 طعنة في الرأس والعنق والجذع واليد اليسرى، مما أدى إلى فقدانه عينه اليمنى وتضرر الكبد والأمعاء.

وكان رشدي قد قضي أغلب فترة التسعينيات مختبئا في المملكة المتحدة، بعد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب روايته "آيات شيطانية" التي صدرت عام 1988.