أوكرانيا تعلن إسقاط عشرات المسيرات الروسية بهجوم ليلي

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة أن قواته أسقطت 87 طائرة روسية مسيرة من بين 160 طائرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.

وذكر الجيش الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت صاروخين باليستيين لمهاجمة منطقة أوديسا جنوبي البلاد.

ولم يبلغ المسؤولون الأوكرانيون عن أي أضرار أو إصابات في العاصمة كييف، على الرغم من سماع إطلاق نار وانفجارات في وقت حاولت فيه الدفاعات الجوية للمدينة إسقاط الطائرات المسيرة.

خسائر أوكرانية

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت 160 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في التقرير اليومي للوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك، "استهدفت وحدات الجيش الروسي في المنطقة الحدودية لكورسك القوات الأوكرانية، خلال 24 ساعة تم القضاء على 160 عسكريا".

من جانبه، قال قائد الإدارة الرئيسية للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي إن قواته تتقدم على كافة الاتجاهات، مضيفا أن القوات الأوكرانية في موقف دفاعي منذ فبراير/شباط 2024 وسط هجوم روسي كبير استعاد مساحة كبيرة من أراضي المنطقة.

إعلان

وقال رودسكوي لوسائل إعلام محلية إن روسيا تسيطر الآن على 75% من دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون، وعلى أكثر من 99% من منطقة لوغانسك. وأضاف أن المناطق الأربع هي الآن جزء شرعي من روسيا ولن تعود لأوكرانيا أبدا، على حد تعبيره.

وتابع "كان العام الماضي نقطة تحول في تحقيق أهدافنا. لن يكون النظام الأوكراني قادرا بعد الآن على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة".

واعتبر رودسكوي أن "مستقبل الصراع لم يعد يعتمد على أوكرانيا، بل على ما إذا كان الغرب سيوافق على صياغة بنية أمنية أوروبية جديدة تأخذ في الاعتبار مصالح روسيا".

الموانئ الروسية

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة قوله إن تهديدات حلف شمال الأطلسي (ناتو) للبنية التحتية للموانئ الروسية زادت، وكذلك التهديدات للأمن البحري بصفة عامة خلال الصراع في أوكرانيا.