الاحتلال يمنع عائلات أسرى فلسطينيين من السفر لاستقبالهم في مصر

أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الجمعة، بأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع زوجة عميد الأسرى نائل البرغوثي، وعائلة الأسير خليل أبو الرُّب، من السفر إلى مصر لاستقبال ذويهم المقرر الإفراج عنهم غدا السبت.

ويعد الأسيران نائل البرغوثي وأشرف أبو الرُّب، من الأسرى المبعدين عن فلسطين، وتقيم عائلتاهما في الضفة الغربية المحتلة والمقرر الإفراج عنهما غدا السبت، ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مكتب إعلام الأسرى بقطاع غزة أن إسرائيل ستُفرج السبت عن 602 أسير فلسطيني، منهم 50 محكوما بالمؤبد و60 من الأحكام العالية.

وستشمل الإفراجات "47 أسيرا من أسرى وفاء الأحرار (صفقة شاليط التي جرت عام 2011) المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسماء 6 أسرى إسرائيليين تعتزم الإفراج عنهم السبت، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

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وإلى غاية الجمعة، تسلم الاحتلال 19 أسيرا حيا و4 جثث، ومن المقرر أن يتسلم السبت 6 أسرى أحياء، إضافة إلى 4 جثامين أخرى الأسبوع المقبل، لتنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تتضمن تسليم تل أبيب 33 أسيرا إسرائيليا، بينهم أحياء وأموات.

في المقابل، أفرج الاحتلال عن 1135 أسيرا فلسطينيا، بينهم عشرات ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد.

ولا تزال إسرائيل تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تبدأ في الثالث من فبراير/شباط الجاري.

وبدعم أميركي، شنت تل أبيب حربا على غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.