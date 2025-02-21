الاحتلال يقتل طفلين بالضفة وحماس تعتبر اقتحام نتنياهو لطولكرم "استعراضا"

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة طفلين فلسطينيين خلال عدوانها المتواصل على الضفة الغربية، في حين وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "خطوة استعراضية تعكس الإفلاس السياسي والعسكري".

واستشهد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال وسط مدينة الخليل (جنوب)، بعد ساعات من استشهاد طفلة في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "طواقمنا في الخليل تنقل شهيدا (13 عاما) نتيجة إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جبل جوهر وسط الخليل، وتم النقل إلى المستشفى".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الطفلة ريماس عمر عموري (13 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم جنين".

"خطوة استعراضية"

من جهتها، أكدت حماس أن "نتنياهو قام بزيارة استفزازية إلى مخيم طولكرم الصامد في خطوة استعراضية، محاولا التغطية على فشله المتكرر وتراجعه في مواجهة مقاومة الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "لقد اعتاد نتنياهو على هذه المسرحيات المكشوفة، وهو نفسه من وقف في محوري نتساريم وفيلادلفيا بقطاع غزة مهددا، لكنه رحل عنهما".

وشددت حماس على أن "هذه الزيارة لن ترهب شعبنا ومقاومته، بل ستزيده إصرارا وعزما على مواصلة طريق الجهاد حتى التحرير والنصر".

وفي وقت سابق الجمعة، اقتحم نتنياهو أحد المنازل في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، بعد ساعات من خطوة مماثلة أقدم عليها وزير دفاعه يسرائيل كاتس.

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ونشرت هيئة البث الإسرائيلية صورة لنتنياهو وعدد من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل فلسطيني في مخيم طولكرم.

وقالت الهيئة معلقة على الصورة إن "نتنياهو يجري جولة ميدانية في مخيم طولكرم، على خلفية تفجيرات بات يام وسط إسرائيل الخميس".

ويتضح من الصورة أن جنودا قاموا بتثبيت علم إسرائيل على أحد جدران المنزل الفلسطيني.

وأعلن نتنياهو، عبر كلمة مصورة سجلها في مخيم طولكرم، بدء أنشطة عملياتية عسكرية إضافية بالضفة الغربية عقب سلسلة انفجارات استهدفت حافلات وسط إسرائيل الخميس.

وقال "ندمر شوارع كاملة، ونقضي على المسلحين، وقد أمرت بتعزيز القوات في الضفة الغربية وبدء أنشطة عملياتية عسكرية إضافية".

وأردف نتنياهو أن "العمليات العسكرية تستهدف البنية التحتية للفصائل الفلسطينية المسلحة لمنع مزيد من الهجمات".

ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية على الفور تحميل مسؤولية انفجارات الحافلات لأي جهة فلسطينية، في حين قالت صحيفة "هآرتس" إنه "تم اعتقال إسرائيليين اثنين ليل الجمعة للاشتباه بتورطهما في الانفجارات التي وقعت في حافلتين فارغتين في ضاحيتين بتل أبيب (وسط)".

من جهته، نقل موقع "واي نت" الإسرائيلي عن مصادر إسرائيلية أن "جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي ألقى القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم بتهمة المساعدة في زرع عبوات ناسفة في حافلات في منطقة تل أبيب، فيما تعتقد السلطات أنه هجوم إرهابي فاشل".

وأضاف الموقع وهو النسخة الإلكترونية من صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "كما أفادت التقارير أن بعض المعتقلين تم التعرف عليهم على أنهم يهود إسرائيليون".

وينفذ جيش الاحتلال للشهر الثاني عمليات عسكرية في مخيمات بشمالي الضفة الغربية وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس.

ودفع جيش الاحتلال بـ3 كتائب إضافية إلى الضفة الغربية بعد تعليمات نتنياهو بتنفيذ "عملية قوية" هناك.

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ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وسع الاحتلال عدوانه في شمالي الضفة الغربية، مخلفا 61 شهيدا فلسطينيا، وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف، ودمار واسع في ممتلكات ومنازل وبنية تحتية.

كما وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ بدء الإبادة في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 922 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أميركي ارتكب الاحتلال بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.