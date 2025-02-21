ارتباك في إدارة ترامب بعد فصل مئات الموظفين بالخطأ

نقلت وكالة رويترز عن نقابيين وخبراء أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسابق الزمن لإعادة مئات الموظفين الذين تم فصلهم من وظائفهم بالخطأ خلال مساعيها لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين.

ومن بين المفصولين بالخطأ، موظفون فدراليون مسؤولون عن إدارة الأسلحة النووية وعلماء يعملون على مكافحة تفشي إنفلونزا الطيور ومسؤولون معنيون بتوفير إمدادات الكهرباء، وهو ما يكشف عن حجم الفوضى والمخاطر التي ترافق التفكيك السريع للجهاز البيروقراطي الفدرالي، وفقا للوكالة.

وقال دون موينيهان الأستاذ في كلية فورد للسياسة العامة بجامعة ميشيغان "هذا يظهر مستوى من انعدام الكفاءة التام في عملية فصل الموظفين".

وأضاف أنهم "يدمرون الخدمات العامة دون أي نوع من المراجعة الدقيقة للمفصولين والمهام التي عُينوا من أجلها".

في المقابل، قالت آنا كيلي نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض لوكالة رويترز إن ترامب يسارع بخفض الإنفاق غير اللازم والوظائف الحكومية غير الأساسية.

وأضافت أن "أي وظائف رئيسية جرى إلغاؤها يتم رصدها وإعادتها بسرعة مع تبسيط عمل الوكالات لتقديم خدمات أفضل للشعب الأميركي".

خبراء نوويون وعلماء

وبعد فصل نحو 180 موظفا من الإدارة الوطنية للأمن النووي قبل أيام، ألغيت جميع هذه القرارات باستثناء تلك المتعلقة بنحو 28 موظفا.

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وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الذي تشرف وزارته على إدارة الأمن النووي، لصحيفة "سكريبس نيوز"، أول أمس الأربعاء، إنه حدث تسرع في فصل هؤلاء الموظفين.

من جهة أخرى، قال كيث بولسن، مدير مختبر التشخيص البيطري بولاية ويسكونسن إن وزارة الزراعة أعادت هذا الأسبوع 3 موظفين إلى عملهم بعد فصلهم في 14 فبراير/شباط الجاري من شبكة مختبرات تقوم بدور مهم في مكافحة إنفلونزا الطيور.

وبدأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك ومساعدوه في إدارة الكفاءة الحكومية عملية كبيرة لتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري الفدرالي بناء على طلب من ترامب، الذي يرى أن الحكومة مترهلة وفاسدة.

ولم ترد إدارة الكفاءة الحكومية على طلبات وكالة رويترز للحصول على تعقيب.