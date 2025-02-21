اختتام قمة عربية مصغرة في الرياض

عقدت دول خليجية ومصر والأردن لقاء "تشاوريا" في العاصمة السعودية الرياض اليوم الجمعة، في ظل سعي عربي لتقديم خطة مضادة لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وقالت قناة الإخبارية السعودية إن "لقاء وديا أخويا في الرياض جمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني".

وأضافت القناة أن اللقاء يأتي في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

بدورها، أكدت الرئاسة المصرية أن السيسي غادر الرياض بعد مشاركته في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية.

وكان ملك الأردن قال الأسبوع الماضي لصحفيين في واشنطن إن مصر ستقدم ردا على خطة ترامب، مشيرا إلى أن الدول العربية ستناقشه بعد ذلك في محادثات بالرياض.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.