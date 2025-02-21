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إغلاق قاعدة بيانات لتعقب سوء سلوك الشرطة الأميركية بأمر من ترامب

Police Secret Service officers are seen near the Walter E. Washington Convention Center ahead of the NATO Summit in Washington D.C., United States of America on July 8th, 2024. The Summit will take place on 9-11 July 2024 and will commemorate the landmark 75th anniversary of NATO, which was founded on 4 April 1949 with the signing of the North Atlantic Treaty in Washington, DC. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images)
القاعدة نشئت في 2020 إثر تفاقم اعتداءات الشرطة الأميركية (غيتي)
21/2/2025

أغلقت الولايات المتحدة قاعدة بيانات تتعقب سوء سلوك أفراد الشرطة الأميركيين على مستوى البلاد بعد أمر من الرئيس دونالد ترامب.

وتقول مذكرة على موقع وزارة العدل الأميركية إن ترامب ألغى أمرا تنفيذيا وقّعه الرئيس السابق جو بايدن وإن "قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون" سيتم إيقاف العمل بها.

وجاء في المذكرة "لم يعد بإمكان الوكالات المستخدمة الاستعلام أو إضافة بيانات إلى قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون. وتقوم وزارة العدل الأميركية بإيقاف عمل قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون وفقا للمعايير الاتحادية".

وكان ترامب قد اقترح إنشاء قاعدة البيانات خلال ولاية رئاسته الأولى قبل أن يتم إنشاؤها رسميا من قبل بايدن.

وتم إنشاء قاعدة البيانات في إطار الإصلاحات التي أُطلقت بعد احتجاجات "حياة السود مهمة" في عام 2020 عقب مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة الأميركية.

وكان دارك تشوفين، وهو ضابط شرطة سابق في مينابوليس، قد استخدم ركبته لتثبيت فلويد على الأرض لأكثر من 9 دقائق في مايو/أيار 2020، وقد تمت إدانته بالقتل وانتهاك حقوق فلويد.

المصدر : وكالات

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