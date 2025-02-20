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يهودي يهاجم إسرائيلية بالفأس ويهتف "مسيحية"

أغلقت السلطات الإسرائيلية بالإسمنت شقة سكنية في القدس الشرقية ودمرت أجزاء منها. وتقع الشقة في الطابق الأول من عمارة من 3 طوابق في حي بيت حنينا شمالي مدينة القدس الشرقية. والشقة مملوكة لعائلة خالد المحتسب الذي قتلته الشرطة في 12 أكتوبر/تشرين أول الماضي بعد إطلاق النار على أفراد شرطة بالقدس الشرقية. ( Mustafa Alkharouf - وكالة الأناضول )
شرطة الاحتلال تشتبه بأن الهجوم بدافع كراهية المسيحيين (الأناضول)
20/2/2025-|آخر تحديث: 20/2/202508:45 م (توقيت مكة)

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن "الشرطة تشتبه في أن الهجوم بالفأس الذي تعرضت لها امرأة إسرائيلية الليلة الماضية، في البلدة القديمة بالقدس على خلفية كراهية المسيحيين".

وأفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية بأن المنفذ يهودي طعن المصابة بفأس داخل منزلها لأنه كان يعتقد بأنها مسيحية، ما أدى إلى إصابتها بجراح خطيرة.

ووفقًا لشهادات شهود العيان، قام المشتبه به بالصراخ على المرأة قائلاً "مسيحية"، على الرغم من أنها ليست كذلك، ثم سحب الفأس وهاجمها بقسوة، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأشارت إلى أن المشتبه به في الاعتداء لم يتم اعتقاله بعد، وتستمر الشرطة في جهود البحث عنه.

وخلال الفترة الماضية ازدادت اعتداءات المستوطنين على المسيحيين ومقدساتهم، وكان آخرها قيام فتية يهود بالبصق على رجال دين مسيحيين وعلى راهبات في البلدة القديمة بالقدس.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية

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