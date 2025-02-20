يهودي يهاجم إسرائيلية بالفأس ويهتف "مسيحية"

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن "الشرطة تشتبه في أن الهجوم بالفأس الذي تعرضت لها امرأة إسرائيلية الليلة الماضية، في البلدة القديمة بالقدس على خلفية كراهية المسيحيين".

وأفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية بأن المنفذ يهودي طعن المصابة بفأس داخل منزلها لأنه كان يعتقد بأنها مسيحية، ما أدى إلى إصابتها بجراح خطيرة.

🔴 انتشار كبير لفرق الإسعاف وشرطة الاحتلال بعد إصابة مستوطنة بجروح نتيجة ضربها ببلطة وانسحاب المنفذ في البلدة القديمة بالقدس المحتلة pic.twitter.com/799g1by4oW — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) February 19, 2025

ووفقًا لشهادات شهود العيان، قام المشتبه به بالصراخ على المرأة قائلاً "مسيحية"، على الرغم من أنها ليست كذلك، ثم سحب الفأس وهاجمها بقسوة، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأشارت إلى أن المشتبه به في الاعتداء لم يتم اعتقاله بعد، وتستمر الشرطة في جهود البحث عنه.

وخلال الفترة الماضية ازدادت اعتداءات المستوطنين على المسيحيين ومقدساتهم، وكان آخرها قيام فتية يهود بالبصق على رجال دين مسيحيين وعلى راهبات في البلدة القديمة بالقدس.