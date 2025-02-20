نتنياهو يتراجع عن المشاركة بمراسم استقبال جثامين 4 أسرى إسرائيليين

كشفت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة عن المشاركة في مراسم استقبال جثامين 4 أسرى ضمن الدفعة السابعة لعملية التبادل مع حركة حماس.

وأضافت القناة أن نتنياهو درس إمكانية المشاركة في استقبال الجثث على الجانب الإسرائيلي، وكجزء من ترتيبات المشاركة، صدرت تعليمات للمسؤولين الميدانيين بالاستعداد لوصول نتنياهو، ولكن في اللحظة الأخيرة تقرر عدم حضوره.

ورجحت أن يكون قرار إلغاء مشاركة نتنياهو قد اتخذ بعد احتجاج عائلات الأسرى على نشر الأسماء قبل التيقن من هويتهم، ومهاجمتها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي نشر الأسماء قبل تعرف معهد الطب الشرعي النهائي عليهم.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فلم يصدر تعليق فوري من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على فحوى تقرير القناة 12، التي أشارت أيضا إلى أنه قبل نحو 10 أشهر، طلب الإسرائيليون في مستوطنة نير عوز من رئيس الوزراء نتنياهو القدوم إلى مستوطنتهم، ولكن حتى الآن، بعد 505 أيام من الحرب، لم يفعل ذلك.

يذكر أن الأسرى الأربعة (الذين سلمت جثامينهم قبل قليل إلى الصليب الأحمر جنوب القطاع) هم من كيبوتس نير عوز المحاذية لقطاع غزة، حيث يشارك المقيمون بهذه المستوطنة في مراسم استقبال الجثامين.

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ادعاء الفضل

وسادت تقديرات بأن نتنياهو، الذي لم يشارك في الماضي بأي مراسم استقبال أسرى، ربما أراد هذه المرة تحويل تسلم الجثامين إلى إنجاز سياسي لصالحه.

وكان مكتب نتنياهو أصدر في اليومين الماضيين عدة بيانات قال إن "الفضل يعود له شخصيا وفريقه المفاوض بإعادة 6 من الأسرى الأحياء السبت (المقبل)، و4 جثامين (اليوم) الخميس".

وصباح اليوم، جرى تسليم الجثامين إلى الصليب الأحمر الدولي في منطقة بني سهيلا بمحافظة خان يونس جنوب غزة. وتعود الجثامين إلى عائلة بيباس (3 أفراد) وجثمان الأسير عوديد ليفشتس، وتم تسليمها في إطار الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وحمّلت حماس، في بيان الخميس، الجيش الإسرائيلي مسؤولية مقتل الأسرى الأربعة إثر قصفه أماكن احتجازهم، بينما "عاملتهم المقاومة في قطاع غزة بإنسانية وحاولت إنقاذهم".