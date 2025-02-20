لماذا ألغي مؤتمر زيلينسكي ومبعوث ترامب؟ وما دلالات ذلك؟

أثيرت تساؤلات كثيرة بشأن الأسباب التي أدت إلى إلغاء المؤتمر الصحفي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكيث كيلوغ مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أوكرانيا وروسيا.

وسادت أجواء مشحونة وسلبية وجافة وفق مراسل الجزيرة في كييف حسان مسعود الذي قال إن الرئاسة الأوكرانية أبلغته أن إلغاء المؤتمر الصحفي جاء من الجانب الأميركي.

وأشار مسعود إلى أن زيارة مبعوث ترامب إلى أوكرانيا كان من المفترض أن تمتد إلى 3 أيام، لكن الأجواء توحي أنها انتهت، وكذلك لا يوجد على جدول الأعمال ما وعد به زيلينسكي باصطحاب كيلوغ إلى جبهات القتال لإطلاعه على الواقع الميداني.

واستقبل زيلينسكي المبعوث الأميركي كيلوغ اليوم الخميس بعدما تعرض لانتقادات شديدة من ترامب تثير مخاوف من حدوث شرخ بين واشنطن وكييف التي تعتمد على المساعدة الأميركية لصد الغزو الروسي.

وكشف مراسل الجزيرة عن انتظار 100 صحفي من مختلف وسائل الإعلام لمؤتمر زيلينسكي وكيلوغ عقب انتهاء اجتماعهما في العاصمة كييف، قبل إبلاغهم بإلغائه باستثناء السماح للمصورين بالدخول إلى قاعة الاجتماع للتصوير.

وحسب المراسل، فإن الرئيس الأوكراني تجنب الحديث إلى الصحفيين أو الإشارة إلى أي نتائج بشأن الاجتماع مع مبعوث ترامب الذي يحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا سريعا، والذي أجرى فريقه محادثات مع روسيا في العاصمة السعودية من دون مشاركة أوكرانيا.

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وفي ظل هذه التطورات، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز إن واشنطن ترفض المشاركة في تبني مشروع قرار بالأمم المتحدة بمناسبة مرور 3 أعوام على بداية غزو روسيا لأوكرانيا يدعم وحدة أراضي كييف ويدين موسكو.

بدوره، قال كبير مراسلي مكتب الجزيرة في واشنطن محمد العلمي إن إلغاء المؤتمر كان متوقعا بسبب انعدام أي قواسم مشتركة بين واشنطن وكييف بعد الانقلاب في الموقف الأميركي بين إدارة الرئيس السابق جو بايدن ونظيره الحالي ترامب.

وبناء على ذلك بات الفارق عميقا وكبيرا بين الطرفين وفق العلمي، وليس من الغرابة أن تتراجع واشنطن عن إجراء أو تنظيم أي مؤتمر صحفي يعرض للعالم الفوارق بين كييف وواشنطن بشأن مستقبل أوكرانيا والسلام كما تراه واشنطن مع موسكو من دون زيلينسكي وأوكرانيا.

سجال سياسي

وكان ترامب وصف زيلينسكي بأنه دكتاتور بدون انتخابات، ومن الأفضل له أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد، مشيرا إلى أنه قام بـ"عمل فظيع، وبلده محطم، ومات الملايين دون داعٍ".

وكان زيلينسكي اتهم أمس الأربعاء نظيره الأميركي بـ"العيش في فضاء من المعلومات المضللة" خلقته روسيا، وذلك بعد يوم من تحميل ترامب كييف مسؤولية الحرب الروسية على أوكرانيا، وإشارته إلى أن زيلينسكي كان بإمكانه بالفعل إنهاء الحرب لو أراد ذلك.

وألمح ترامب أيضا إلى أنه يجب إبعاد زيلينسكي عن السلطة، مرددا رواية الكرملين التي تسعى إلى تقويض شرعية الزعيم الأوكراني.

وتأتي هذه التصريحات عقب تقارير تفيد بأن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا خلال محادثات رفيعة المستوى في الرياض أول أمس الثلاثاء إمكانية إجراء انتخابات في أوكرانيا.

وفي 3 فبراير/شباط الجاري قال الرئيس الأميركي إن المساعدات العسكرية وغيرها مما قدمته بلاده لأوكرانيا وصلت إلى مبالغ "ضخمة"، وإن إدارته تريد في المقابل معادن نادرة من كييف.

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كما شدد ترامب على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن استمرار الدعم الأميركي لكييف يجب أن يكون له مقابل.