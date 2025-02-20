إخلاء مركز كينيدي بعد الإبلاغ عن قنبلة

أفاد مراسل الجزيرة بأن شرطة العاصمة واشنطن أخلت مركز كينيدي للفنون إثر إنذار بوجود قنبلة.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا بوجود تهديد على مركز كينيدي وباشرت التحقيق وأغلقت طرقا محيطة بالمبنى، لكنها لم تفصح عن مزيد من التفاصيل.

وقال متحدث باسم مركز كينيدي إنه تم إخلاء المبنى "بسبب تهديد بوجود قنبلة يستهدف عروض شين يون".

وتلقى العديد من الموظفين في المبنى سلسلة رسائل نصية صباح اليوم الخميس، وفق واشنطن بوست، تقول "إخلوا مركز كينيدي، وانتقلوا إلى مكان يدعى "ريتش" حتى إشعار آخر.

وقد أغلقت شرطة العاصمة العديد من الشوارع، وما زالت التحقيقات جارية.