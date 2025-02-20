هجوم جوي يستهدف كييف

أفاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجارات في سماء العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم الخميس دون ورود أنباء أولية عن وقوع إصابات.

وأضاف المراسل أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بمسيرات انقضاضية، وأن مثل هذه الهجمات تكررت خلال الأيام الماضية وطالت العاصمة ومحيطها ومناطق أخرى في البلاد.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية -أمس الأربعاء- إن روسيا نفذت 167 هجوما بالمسيرات، خلال الساعات الماضية، على مقاطعات عدة في البلاد، ونجحت الدفاعات الجوية في إسقاط عدد منها في وسط ومحيط العاصمة كييف.

وأضاف بيان للقوات الجوية الأوكرانية أنه تم إطلاق صاروخين روسيين من طراز "اسكندر" نحو مقاطعة سومي شمال شرق البلاد، مما أدى الى أضرار في إحدى المنشآت.

كما تعرضت مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود أيضا لهجوم روسي بمسيّرات مسلحة أمس الأربعاء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه والتدفئة عن معظم سكان المدينة.

وقال رئيس بلدية أوديسا عبر تطبيق "تليغرام" إن الهجوم أحدث أضرارا جسيمة للبنية التحتية، بما فيها المستشفيات والعيادات والمرافق الاجتماعية. ونشر صورا تظهر أضرارا كبيرة في المباني، دون الإبلاغ عن خسائر بشرية.

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وكانت أوديسا، التي تعد واحدة من أهم الموانئ الأوكرانية، هدفا متكررا للهجمات الروسية منذ بدء الحرب في عام 2022.