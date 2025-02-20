انفجار 3 حافلات في تل أبيب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن حدوث انفجار واندلاع حريق في 3 حافلات داخل موقف في بات يام بتل أبيب، وأنها بدأت التحقيق بالحادث.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إنها تشتبه في أن تفجير الحافلات في بات يام خلفيته قومية.

ووفق منصات للمستوطنين، فقد تم العثور على عبوة ناسفة لم تنفجر، بعد انفجار حافلتين في مستوطنة "بات يام".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تجري عمليات بحث وتمشيط عن مشتبه بهم في وضع عبوات ناسفة في الحافلات.

أما قناة "24 آي" فنقلت عن رئيس بلدية بات يام أنه تم وضع 3 قنابل في حافلات في أرجاء المدينة.

من جانبها، قالت صحيفة جيروزاليم بوست نقلا عن الشرطة الإسرائيلية إن "الهجوم يبدو إرهابيا، إذ عثر على 3 عبوات ناسفة في 3 حافلات فارغة".

وأكدت القناة الـ14 الإسرائيلية أن كاميرات المراقبة أظهرت مشتبها به في زرع عبوات ناسفة في بات يام أثناء فراره من الموقع.

وفي أعقاب الانفجارات تم إيقاف حركة القطار الخفيف في منطقة بات يام بشكل كامل.

في السياق نشر موقع واللا صورة لعبوة ناسفة تم العثور عليها في جنوب تل أبيب وقد كتب عليها "انتقاما لطولكرم".

وأكد موقع واللا نقلا عن مصادر أن العبوات الناسفة التي عثر عليها جنوبي تل أبيب كان مخططا لها أن تنفجر بشكل متزامن صباح غد.

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صحيفة ديعوت أحرونوت تقول إن الانفجار الأول وقع في ساحة انتظار بالقرب من الاستاد في بات يام، فيما وقع الانفجار الثاني في ساحة انتظار على بعد 400 متر من الموقع. وأضافت يديعوت أحرونوت أن الانفجار الثالث وقع في ساحة انتظار على بعد 4 كيلومترات من الموقعين السابقين.

أما إذاعة الجيش الإسرائيلية فتقول إن جهاز الشاباك والشرطة يلاحقان المشتبه بهم بزرع العبوات الناسفة والمطاردة لا تزال جارية، وأكدت أنه لم يعرف بعد ما إذا كانت العبوات محلية الصنع أم ذات مواصفات عسكرية.

وتقول أيضا إن التقدير الأمني الحالي يشير إلى أن محاولة الهجوم التفجيري مصدرها الضفة الغربية.

ترجمة قدس| منصات للمستوطنين: جميع سائقي الحافلات في "تل أبيب" تلقوا تعليمات بفحص حافلاتهم بعد انفجار الحافلتين في مستوطنة "بات يام". pic.twitter.com/QcIzynMksK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 20, 2025