انفجار حافلات في تل أبيب والشرطة تحقق

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن انفجار واندلاع حريق في حافلة داخل موقف في بات يام بتل أبيب، وأنها بدأت في التحقيق بالحادث.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إنها تشتبه بأن تفجير الحافلة في بات يام خلفيته قومية.

ووفق منصات للمستوطنين فقد تم العثور على عبوة ناسفة لم تنفجر، بعد انفجار حافلتين في مستوطنة "بات يام".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تجري عمليات بحث وتمشيط عن مشتبه بهم في وضع عبوات ناسفة في الحافلات.

أما القناة 24 آي فنقلت عن رئيس بلدية بات يام أنه تم وضع 3 قنابل في حافلات في أرجاء المدينة.

وفي أعقاب الأحداث تم إيقاف حركة القطار الخفيف في منطقة بات يام بشكل كامل.