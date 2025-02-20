شاهد.. سرايا القدس تستخرج جثة أسير إسرائيلي وتبعث رسالة تحدٍ

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي -اليوم الخميس- مشاهد من عملية تسليم جثة أسير إسرائيلي كان بقبضتها ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وأظهرت المشاهد استلام أحد المقاتلين أمرا كتابيا من القيادة العسكرية لسرايا القدس ينص على استخراج جثة الأسير الإسرائيلي عوديد ليفشتس "وفق البرتوكول المعمول به".

وبدأ عناصر وحدة "سراب" في سرايا القدس في الحفر بمنطقة ما لاستخراج جثة هذا الأسير ثم وضعه في تابوت طبعت عليها عبارات "عوديد كان حيا وكان يجب أن يعود على قدميه. عملنا كل جهدنا للحفاظ على عوديد حيا لكن (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو كان له مصلحة شخصية أخرى".

كذلك، كتب على التابوت تساؤلات على غرار "هل ستسمحون لنتنياهو بقتل مزيد من الأسرى الإسرائيليين وأنتم تنظرون؟ اسألوا نتنياهو لماذا قتل عوديد وآخرين".

وأرسلت سرايا القدس رسالة واضحة للرئيس الأميركي دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية مفادها "لن نفرط بشبر من فلسطين.. كل فلسطين" مع صورة كبيرة لخريطة فلسطين وعلمها، في ظل الحديث عن خطة أميركية لشراء قطاع غزة وتهجير سكانه.

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وبثت سرايا القدس أيضا مشاهد من تسليم جثة عوديد وجثث عائلة بيباس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمنطقة بني سهيلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط حضور جماهيري غفير.

ووضعت المقاومة جثة كل أسير إسرائيلي في تابوت أسود يحمل صورته واسمه وتاريخ اعتقاله ومقتله، ثم وضع الصليب الأحمر كل تابوت في سيارة دفع رباعي لنقلها إلى إسرائيل.

وتعد هذه أول مرة تسلم فيها المقاومة الفلسطينية جثث أسرى إسرائيليين، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي خلّفت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 160 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 14 ألف مفقود.