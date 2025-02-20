رئيس البرازيل يتهم ترامب بتقديم نفسه "إمبراطورا للعالم"

اتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا نظيره الأميركي دونالد ترامب بأنه يقدم نفسه "إمبراطورا للعالم"، داعيا إلى "احترام سيادة الدول".

وقال دا سيلفا -في تصريحات إذاعية محلية- إن الديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت "معيارا ومثالا لأفضل حكم شهدناه في السنوات الـ70 الماضية، لكن (ترامب)، بطريقته في التصرف، يحاول أن يقدم نفسه إمبراطورا للعالم".

وأكد الرئيس البرازيلي أن "ترامب انتُخب ليحكم الولايات المتحدة، لا ليحكم العالم".

وتتزامن تصريحات دا سيلفا مع تصاعد التوتر بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على خلفية الحوار الأميركي الروسي.

ولم يذكر دا سيلفا النزاع في أوكرانيا بالاسم، لكنه قال إنه "من المهم احترام سيادة كل دولة، لأن ذلك يساعد على تعزيز الديمقراطية".

وأكد الرئيس البرازيلي أن "ترامب يحاول إبداء رأيه بشأن كل البلدان، وكل السياسات العامة".

كما أثار أيضا قضية زيادة الرسوم الجمركية على الصلب التي فرضها ترامب، مطالبا الرئيس الأميركي بـ"وقف هذه الحمائية"، مؤكدا أن بلاده ستعتمد مبدأ "المعاملة بالمثل"، إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على منتجات برازيلية.

يشار إلى أن البرازيل ثاني أكبر مصدر للصلب إلى الولايات المتحدة بعد كندا.

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والأسبوع الماضي، وقّع ترامب أمرين تنفيذيين بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25%على واردات الصلب والألمنيوم.

وأكد دا سيلفا أن ترامب "يهدد كل يوم الدول الأخرى"، ودعاه إلى "إظهار مزيد من التفهم والصداقة تجاه شركائه" التجاريين.

وفي تصريحات سابقة، انتقد الرئيس البرازيلي قرارات ترامب الأخيرة قائلا إن "الولايات المتحدة أصبحت تسعى لفرض ضرائب على كل شيء، وتعمل على شراء غرينلاند وضم كندا والسيطرة على قناة بنما، وهذا الأمر يشعرني بالقلق".

وأضاف أن الولايات المتحدة باتت تتبع سياسات تتناقض مع الدور الذي لعبته منذ الحرب العالمية بصفتها حامية للديمقراطية العالمية.