حماس: الاحتلال قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخميس، إن كتائب القسام والمقاومة حرصت في مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى والاحتلال لم يراع حياتهم أحياء.

وأضافت في بيان قبيل تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، أنها حافظت على حياة أسرى الاحتلال في قطاع غزة، وقدمت لهم ما تستطيع وتعاملت معهم بإنسانية، لكن جيشهم قتلهم مع آسريهم.

وتابعت أن الجيش الإسرائيلي قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم وعلى حكومته أن تتحمل المسؤولية بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارا.

"يتباكى للتنصل"

وقالت حماس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجرم يتباكى على جثامين أسراه في محاولة مكشوفة للتنصل أمام جمهوره من تحمل مسؤولية قتلهم.

ووجهت حماس رسالة إلى إلى عائلات الطفلين بيباس وليفشتس: "كنا نفضل عودة أبنائكم أحياء لكن قادتكم اختاروا قتلهم ومعهم 17 ألفا و881 طفلا فلسطينيا".

وأكدت أن التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى أحياء ومحاولة استعادتهم بالقوة أو العودة للحرب لن تسفر إلا عن خسائر.

ويتسلم الصليب الأحمر اليوم جثامين الأسرى الإسرائيليين، بمقبرة الشهداء في منطقة بني سهيلا بخان يونس جنوبي القطاع.

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وبوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة، بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي سريان الاتفاق، ويتضمن 3 مراحل، تستمر كل منها 42 يوما، لكن إسرائيل تماطل حتى اليوم في بدء مفاوضات المرحلة الثانية.