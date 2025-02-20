السيسي يتوجه للسعودية وأنباء عن قمة عربية مصغرة بشأن غزة

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -صباح اليوم الخميس- إلى المملكة العربية السعودية، بعد اختتام زيارة رسمية إلى إسبانيا، بحسب ما صرح المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي.

وحسب وكالة رويترز، تعتزم الدول العربية مناقشة خطة ما بعد الحرب لإعادة إعمار غزة، في مسعى على ما يبدو لطرح بديل لاقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة تطوير القطاع تحت السيطرة الأميركية وبعد تهجير الفلسطينيين منه.

بدورها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن عددا من القادة العرب سيجتمعون في السعودية -غدا الجمعة- في قمة عربية مصغرة، لبحث خطة مضادة لخطة ترامب القاضية بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وأفاد مصدر مقرب من الحكومة السعودية للوكالة الفرنسية بأن القادة العرب سيناقشون "خطة إعادة إعمار مضادة لخطة ترامب بشأن غزة".

وحسب الوكالة ذاتها، فقد كان مقررا أن يعقد قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن القمة في الرياض اليوم الخميس، لكنها أرجئت ليوم واحد، وتوسّعت لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن المصدر الذي وصفته بـ"المقرّب من الحكومة السعودية" أنه ستكون على الطاولة "نسخة من الخطة المصرية".

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وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قال -الثلاثاء الماضي- لصحفيين في واشنطن إن مصر ستقدم ردا على خطة ترامب التي تحدثت عن نقل سكان غزة إلى خارج القطاع من أجل إعماره، مشيرا إلى أن الدول العربية ستناقشه بعد ذلك في محادثات بالرياض.