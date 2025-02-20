الاحتلال يفجر منازل في سلفيت ونابلس وإحدى آلياته تصدم مركبة فلسطينية بطولكرم

أفادت مصادر فلسطينية بأن آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي صدمت مركبة فلسطينية وسط مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، كما فجرت الاحتلال اليوم الخميس منزل عائلة الفلسطيني عمار عودة في مدينة سلفيت، في إطار عدوانه المتواصل في الشمال منذ أكثر من شهر.

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية فجر اليوم مدينة سلفيت وحاصرت منزل عودة، وأخلت المبنى المكون من 3 طوابق من السكان وفخخته بالقنابل ثم فجرته.

وفي نابلس، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قرية مجدل بني فاضل جنوب المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجبيل غرب القرية، وأجبرت الفلسطيني محمد أبو زايد وعائلته على إخلاء المنزل، وباشرت بهدمه.

وفي جنين، يواصل جيش الاحتلال لليوم الـ31 عدوانه على المدينة ومخيمها، كما منع آلاف الفلسطينيين من سكان مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية من العودة إلى منازلهم.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين معززة بجرافات ومولدات كهرباء.

وتواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي العمل على شق طرقات في مخيم جنين على حساب المنازل الفلسطينية.

وبدأت جرافات إسرائيلية منذ أول أمس الثلاثاء عملية هدم منازل فلسطينية لشق طرقات وسط المخيم.

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وفي طولكرم، أفادت مصادر محلية، بإصابة فلسطيني وزوجته، بعد أن اصطدمت آلية عسكرية إسرائيلية مركبتهما في شارع نابلس وسط المدينة.

#عاجل إصابة مواطن وزوجته جرّاء صدم آلية لجيش الاحتلال مركبتهما على شارع نابلس عند مدخل مخيم طولكرم pic.twitter.com/2csWqARITl — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 20, 2025

والأسبوع الماضي، توعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن عام 2025 سيشهد هدم إسرائيل مباني فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أكثر مما يتم بناؤه، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

وخلّف عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال الضفة منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي 59 شهيدا وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح آلاف آخرين ودمار واسع في الممتلكات والمنازل والبنية التحتية.

ومنذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 920 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أميركي ارتكب الاحتلال بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 14 ألف مفقود.