الإعلام الحكومي في غزة يتهم الصليب الأحمر بازدواجية المعايير

قال الإعلام الحكومي في قطاع غزة اليوم الخميس إن مراسم تسلم الصليب الأحمر جثث أسرى إسرائيليين تعكس ازدواجية في تعامله مع جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي "ازدواجية معايير" اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال تسلم وتسليم "جثامين الأسرى الإسرائيليين والشهداء الفلسطينيين".

وفي منشور على منصة "إكس" قال مدير عام المكتب الإعلامي إسماعيل الثوابتة إنه "بينما يجري الصليب الأحمر مراسم رسمية مهيبة عند تسلّم جثث الأسرى الإسرائيليين يسلّم جثامين الشهداء الفلسطينيين في أكياس زرقاء تلقى داخل شاحنات تفتقر إلى أبسط مقومات الكرامة الإنسانية".

وأضاف الثوابتة أن "هذا التمييز الصارخ في التعامل يعكس ازدواجية المعايير ويفضح العجز الدولي عن تحقيق العدالة والإنصاف".

ولم يصدر تعليق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تصريحات الثوابتة، لكنها سبق أن أعلنت في 26 سبتمبر/أيلول 2024 أنها لم تشارك في نقل جثامين فلسطينيين من إسرائيل إلى غزة، وذلك ردا على تقارير إعلامية.

خلفية الإدانة

وجاءت الإدانة من جانب الثوابتة على خلفية تسليم الفصائل الفلسطينية في وقت سابق اليوم الخميس جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في خان يونس جنوبي غزة.

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وأظهرت عملية التسليم احترام الفصائل الفلسطينية حرمة الموتى عبر تسليم جثامين الأسرى الأربعة، كل منهم في تابوت منفصل مع بياناته.

وحمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان اليوم الجيش الإسرائيلي مسؤولية مقتل الأسرى الأربعة إثر قصفه أماكن احتجازهم، في حين "عاملتهم المقاومة في قطاع غزة بإنسانية وحاولت إنقاذهم".

وتعود الجثامين الأربعة إلى أم وطفليها والأسير عوديد ليفشتس، وتم تسليمها ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وستفرج حركة حماس بعد غد السبت عن 6 محتجزين إسرائيليين أحياء، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى من بين آلاف الفلسطينيين في سجونها.