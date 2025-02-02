ملك الأردن يلتقي ترامب بواشنطن في 11 فبراير

أفاد الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، بأن الملك عبد الله الثاني سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالبيت الأبيض في 11 فبراير/شباط الجاري، تلبية لدعوة وُجهت إليه.

وقال الديوان في بيان مقتضب "يلتقي الملك عبد الله الثاني الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2025، بعد أن تلقى رسالة دعوة من الرئيس ترامب الأسبوع الماضي".

وبينما لم يذكر الديوان موعد تلقي الرسالة بدقة، أجرى الملك عبد الله في 26 يناير/كانون الثاني الماضي اتصالا هاتفيا مع ترامب، أكد خلاله دور الولايات المتحدة في "تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط".

ويأتي هذا اللقاء المرتقب بعد تصريحات للرئيس الأميركي، اقترح فيها نقل فلسطينيي غزة إلى الأردن ومصر، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع" جراء الإبادة الإسرائيلية، وهو ما رفضته عمان والقاهرة عبر تصريحات لعدد من مسؤوليهما.

وأكد بيان عربي مشترك، صدر أمس السبت في أعقاب اجتماع بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه الأردن ومصر، استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي، وذلك في موقف موحد ضد دعوة الرئيس ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة.