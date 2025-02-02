مسؤول فلسطيني: الاحتلال يستنسخ تفجير المربعات السكنية من غزة إلى جنين

قال محافظ جنين كمال أبو الرب إن الجيش الإسرائيلي يستنسخ صورة نسف المربعات السكنية من قطاع غزة إلى مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن التفجيرات التي شهدها المخيم اليوم الأحد هي الأولى منذ أكثر من عقدين.

وأضاف أبو الرب -في تصريحات لوكالة الأناضول- أن إسرائيل تعمل على تدمير مخيم جنين، وتحويله إلى مكان غير صالح للعيش عبر نسف مربعات سكنية وتدمير البنية التحتية.

وحذر محافظ جنين من أن "الجيش الإسرائيلي ينوي تفجير مزيد من المربعات السكنية في مخيم جنين بحسب ما أبلغنا".

وأشار إلى أن 3420 عائلة فلسطينية نزحت من مخيم جنين من أصل 3490 عائلة، جراء العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة منذ نحو أسبوعين تحت اسم "الجدار الحديدي".

الأولى منذ 2002

ورأى محافظ جنين أن الجيش الإسرائيلي نقل حربه من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وأن ما يجري من تفجيرات في مخيم جنين أشبه ما يكون بالإبادة الإسرائيلية في غزة.

وأوضح أن التفجيرات التي وقعت اليوم في المخيم هي "الأولى من نوعها منذ 2002، بعد المعركة التي دمرت فيها أحياء من المخيم في حينه".

وفي ذلك التاريخ، وتزامنا مع انتفاضة الأقصى، نفذ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مخيم جنين أدت لتدميره.

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وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال نسفت، اليوم الأحد، مربعا سكنيا كاملا في مخيم جنين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فجّر 20 مبنى في حي الدمج بالمخيم، في إطار ما سماها "عملية إحباط الإرهاب" شمالي الضفة الغربية.

ويعد حي الدمج أحد الأحياء المعروفة بمقاومته ونضاله ضد الاحتلال منذ سنوات، لا سيما أثناء انتفاضة الحجارة عام 1987، وكذلك خلال اجتياح مخيم جنين في أبريل/نيسان 2002.

في الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيوسع نطاق عملياته في شمال الضفة لتشمل 5 قرى جديدة، مؤكدا قتل أكثر من 50 مسلحا واعتقال أكثر من 110 مطلوبين منذ بدء العمليات.