مدير الأمن الداخلي في غزة: تم تحييد جميع المنفلتين

تفقد مدير قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء محمود أبو وطفة قوات الأمن والشرطة في القطاع اليوم الأحد، مؤكدا انتشارها في مختلف المناطق، والقضاء على "جميع المنفلتين".

وقال أبو وطفة في مقابلة مع الجزيرة خلال تفقده قوات الأمن قرب معبر رفح على حدود القطاع مع مصر إن الوضع الأمني في منطقة المعبر تحت السيطرة.

وأوضح أن قوات الأمن تتمركز حاليا في شارع صلاح الدين مقابل المعبر للقيام بدورها في ضبط الأمن العام وحماية الجبهة الداخلية.

وأضاف أنه "حسب انسحابات العدو، سيكون لدينا القدرة والسيطرة والانتشار الذي يناسب الواقع".

وخلال جولته في القطاع، أكد أبو وطفة أن قوات الشرطة والأمن الداخلي أكملت انتشارها في مختلف المناطق لبسط الأمن وتأمين قوافل المساعدات وملاحقة من وصفهم بالمنفلتين.

وأكد أنه تم "تحييد جميع المنفلتين"، ومن شاركوا في نهب قوافل المساعدات بإيعاز من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق قوله.

وعادت قوات الشرطة للانتشار في أنحاء قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد حرب إبادة استمرت 15 شهرا، استهدف الجيش الإسرائيلي خلالها قادة الشرطة وعناصرها.