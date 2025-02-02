مباحثات بين قطر واليونان حول التطورات في غزة وسوريا

أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأحد مباحثات بشأن التطورات الإقليمية مع وزير الخارجية اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس الذي يزور الدوحة حاليا.

وقالت الخارجية القطرية في بيان إنه جرى خلال اللقاء "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع، بعد نجاح جهود الوساطة التي قادتها قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة.

وأكدت قطر اليوم الأحد أهمية التزام الأطراف بتنفيذ جميع بنود الاتفاق وضرورة بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية.