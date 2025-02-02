قطر تطالب ببدء مفاوضات المرحلة الثانية بغزة

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أهمية التزام الأطراف بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وضرورة بدء المرحلة الثانية، مشددا على أن حل هذه الأزمة يكون بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، في حين أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة إنهاء العقبات الإسرائيلية أمام توصيل المساعدات إلى غزة.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري – في مؤتمر صحفي مشترك مع فيدان في الدوحة- إن مفاوضات المرحلة الثانية يجب أن تبدأ غدا، مضيفا أنهم بدأوا الحديث مع الطرفين لأجل ذلك.

وشدد على أهمية "انخراط الجانبين في المحادثات بنية حسنة"، ودعا الشركاء الدوليين إلى "الضغط لإنجاح المفاوضات بشأن غزة والتأكد من عدم عرقلتها".

وأضاف أنهم متواصلون مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويأملون في عدم حدوث خلافات، كما أنهم "متفائلون في التوصل لنتائج إيجابية سريعة لإنهاء الحرب".

وفي إشارة إلى تصريحات ترامب الأخيرة عن تهجير فلسطيني غزة إلى الأردن ومصر، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على موقف قطر "الحازم والواضح ضد تهجير الفلسطينيين"، وشدد على أنه لا حل لهذه الأزمة إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

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وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة، شدد رئيس الوزراء على أهمية تضافر الجهود لتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعلى أهمية أن تكون هناك آلية واضحة للتأكد من تقديم المساعدات لمستحقيها.

وإلى جانب تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع نظيره التركي تطورات الأوضاع في سوريا، مشددا على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وقال إنه اتفق مع وزير الخارجية التركي على ضرورة دعم سوريا.

أولوية تركية

من جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن استمرار وقف إطلاق النار في غزة أولوية بالنسبة لتركيا، مؤكدا على ضرورة إنهاء العقبات الإسرائيلية أمام توصيل المساعدات إلى غزة.

وأضاف فيدان أن الاشتباكات والنزاعات ستتواصل ما لم تُحل مسألة فلسطين عبر حل الدولتين، مؤكدا على ضرورة وقوف الجميع " في مواجهة مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من غزة"، مؤكدا أن "تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي ويجب أن يتصدى الجميع لهذا المشروع".

وبالنسبة لسوريا قال وزير الخارجية التركي إن رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا وبسط الأمن أمران مهمان للغاية، كما اعتبر أنه لا مجال لدى تركيا أن تكون هناك مساحة للإرهاب في سوريا، وطالب فيدان الولايات المتحدة بأن تتخلى عن سياساتها التي اعتبر أنها تهدد امن تركيا.