غواتيمالا تعتقل زعيما في طائفة يهودية بتهمة الاتجار بالبشر

اعتقلت السلطات الأمنية في شرطة غواتيمالا -الدولة الصغيرة الواقعة في أميركا الوسطى جنوب المكسيك- أحد أبرز شخصيات الطائفة اليهودية "ليف طاهور" بناء على تحقيقات متعلقة باستغلال جنسي للأطفال والاتجار بالبشر.

وبحسب خبر أوردته شبكة "تي آر تي وورلد" التركية الناطقة بالإنجليزية أمس السبت، فإن يوئيل ألتر (35 عاما) اعتقل أمام مركز علاج الأطفال الذي تديره الدولة في العاصمة غواتيمالا بداية الأسبوع الجاري.

ونقلت القناة التركية عن شرطة غواتيمالا قولها إن ألتر ألقي القبض عليه بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، وهو مطلوب في المكسيك بتهمة الاتجار بالبشر. ومن المنتظر تسليمه إلى السلطات المكسيكية قريبا.

وبحسب مسؤولين في النيابة العامة في غواتيمالا، تم وضع ما لا يقل عن 148 طفلا في الحجز الوقائي بعد فصلهم عن آبائهم المتهمين باسغلالهم جنسيا، وسيبقى الأطفال تحت حماية الدولة خلال فترة التحقيقات.

وقالت نانسي بايز المدعية العامة بمكتب مكافحة الاتجار بالبشر في غواتيمالا في بيان إنه "بناء على أقوال المشتكين والأدلة التي تم الحصول عليها والفحوص الطبية، تم إثبات أن هؤلاء الأطفال يتعرضون لشكل من أشكال جريمة الاتجار بالبشر مثل الزواج القسري والإساءة والجرائم ذات الصلة".

❗️🇬🇹 – In Guatemala, police arrested 35-year-old Israeli national Yoel Alter near a children's shelter. Alter, a member of the ultra-Orthodox Lev Tahor sect, is subject to an extradition order to Mexico on charges of suspected human trafficking.

This arrest is part of a broader… pic.twitter.com/qStwD58S1p

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 27, 2025