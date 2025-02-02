الرئيس السوري أحمد الشرع يصل السعودية

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد إلى الرياض في زيارة رسمية للسعودية تستمر يومين.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الشرع سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسيبحث معه عددا من الملفات، منها ملف رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وهذه أول زيارة خارجية للرئيس السوري منذ توليه قيادة البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يتجه الرئيس #أحمد_الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.#سانا pic.twitter.com/Sj1hI9wPEf — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 2, 2025

وكانت الرئاسة السورية نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة للشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني جالسين في طائرة.

يذكر أن الشيباني زار السعودية مؤخرا، كما زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سوريا.