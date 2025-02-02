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الرئيس السوري أحمد الشرع يصل السعودية

استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض
زيارة الشرع (يسار) للسعودية هي الأولى له للخارج منذ توليه قيادة سوريا (الجزيرة)
2/2/2025-|آخر تحديث: 2/2/202501:03 م (توقيت مكة)

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد إلى الرياض في زيارة رسمية للسعودية تستمر يومين.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الشرع سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسيبحث معه عددا من الملفات، منها ملف رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وهذه أول زيارة خارجية للرئيس السوري منذ توليه قيادة البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت الرئاسة السورية نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة للشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني جالسين في طائرة.

يذكر أن الشيباني زار السعودية مؤخرا، كما زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سوريا.

المصدر : الجزيرة

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