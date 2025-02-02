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عاجل: واشنطن بوست: إسرائيل تبني مواقع استيطانية وقواعد في المنطقة منزوعة السلاح بسوريا

2/2/2025

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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