إعلام إسرائيلي: الضيف أصدر أمر هجوم 7 أكتوبر قبل أسبوعين من تنفيذه

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه عثر على وثيقة في غزة كشفت أن رئيس أركان كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- الشهيد محمد الضيف أصدر أمر هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول (طوفان الأقصى) قبل أسبوعين من تنفيذه.

وتوضح الوثيقة -وفق هيئة البث الإسرائيلية- مراحل خطة هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول من الموعد وتوزيع القوات إلى أهداف كل وحدة.

وكان برنامج "ما خفي أعظم" عرض لقطات حصرية نادرة للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، الذي أعلن الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة استشهاده خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة إلى جانب قادة عسكريين آخرين.

وأظهرت اللقطات -للمرة الأولى- وقوف الضيف داخل غرفة القيادة العسكرية لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عملية "طوفان الأقصى" قبل أيام من انطلاقها.

وظهر الضيف وهو واقف على قدميه داخل غرفة العمليات، خلافا لما روجت إليه إسرائيل على مدار السنوات الأخيرة بأنه عاجز ومقعد.